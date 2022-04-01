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Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье
Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье
Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:47
2022-04-01T12:47
2022-04-01T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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культура
красногорск
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.Мероприятие пройдет 14 мая. Для того чтобы принять участие в первом этапе, необходимо направить заявку до 29 апреля на электронную почту организаторов фестиваля.Победителей заочного тура пригласят на гала-концерт, в рамках которого состоится выступление и награждение участников.
https://realty.ria.ru/20220329/doma-kultury-1780725738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, культура, красногорск