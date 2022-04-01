https://ria.ru/20220401/festival-1781258540.html

Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье

Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022

Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье

Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:47

2022-04-01T12:47

2022-04-01T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

культура

красногорск

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.Мероприятие пройдет 14 мая. Для того чтобы принять участие в первом этапе, необходимо направить заявку до 29 апреля на электронную почту организаторов фестиваля.Победителей заочного тура пригласят на гала-концерт, в рамках которого состоится выступление и награждение участников.

https://realty.ria.ru/20220329/doma-kultury-1780725738.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, культура, красногорск