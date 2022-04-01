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Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
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Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье
Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье
Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:47
2022-04-01T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
культура
красногорск
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.Мероприятие пройдет 14 мая. Для того чтобы принять участие в первом этапе, необходимо направить заявку до 29 апреля на электронную почту организаторов фестиваля.Победителей заочного тура пригласят на гала-концерт, в рамках которого состоится выступление и награждение участников.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество, культура, красногорск
12:47 01.04.2022
 

Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка в национальном костюме на книжном фестивале в Москве
Девушка в национальном костюме на книжном фестивале в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Фестиваль национальных песен и танцев "Хоровод счастья" пройдет в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Мероприятие пройдет 14 мая. Для того чтобы принять участие в первом этапе, необходимо направить заявку до 29 апреля на электронную почту организаторов фестиваля.
Победителей заочного тура пригласят на гала-концерт, в рамках которого состоится выступление и награждение участников.
Занавес - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 17:18Новости Подмосковья
Дома культуры трансформируют в общественные пространства в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоКультураКрасногорск
 
 
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