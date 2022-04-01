https://ria.ru/20220401/evrosoyuz-1781208107.html

МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений

МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений - РИА Новости, 01.04.2022

МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений

Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза, для нормализации отношений с Москвой Брюсселю надо отказаться от давления и диктата, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:22

2022-04-01T09:22

2022-04-01T09:25

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

евросоюз

антон силуанов

владимир путин

донбасс

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза, для нормализации отношений с Москвой Брюсселю надо отказаться от давления и диктата, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец."Евросоюз в последнее время крайне враждебен в отношении нашей страны. Такое не забудется", - сказал Кобринец."Для нормализации отношений с нашей страной в Евросоюзе должны отказаться от политики давления и диктата. Вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 г. принципах равноправия и добрососедства. И начать, наконец, учитывать наши законные интересы", - подчеркнул он.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780692449.html

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз, антон силуанов, владимир путин, донбасс, украина, промсвязьбанк, swift, совкомбанк