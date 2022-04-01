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МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений - РИА Новости, 01.04.2022
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МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений
МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений - РИА Новости, 01.04.2022
МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений
Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза, для нормализации отношений с Москвой Брюсселю надо отказаться от давления и диктата, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:22
2022-04-01T09:25
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
евросоюз
антон силуанов
владимир путин
донбасс
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза, для нормализации отношений с Москвой Брюсселю надо отказаться от давления и диктата, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец."Евросоюз в последнее время крайне враждебен в отношении нашей страны. Такое не забудется", - сказал Кобринец."Для нормализации отношений с нашей страной в Евросоюзе должны отказаться от политики давления и диктата. Вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 г. принципах равноправия и добрососедства. И начать, наконец, учитывать наши законные интересы", - подчеркнул он.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780692449.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз, антон силуанов, владимир путин, донбасс, украина, промсвязьбанк, swift, совкомбанк
09:22 01.04.2022 (обновлено: 09:25 01.04.2022)
 
МИД рассказал, что должен сделать Евросоюз для нормализации отношений

Глава департамента МИД Кобринец: для нормализации отношений ЕС надо отказаться от диктата

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза, для нормализации отношений с Москвой Брюсселю надо отказаться от давления и диктата, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"Евросоюз в последнее время крайне враждебен в отношении нашей страны. Такое не забудется", - сказал Кобринец.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 15:20
"Сломают доллару хребет": турки поддержали ультиматум России к Евросоюзу
"Для нормализации отношений с нашей страной в Евросоюзе должны отказаться от политики давления и диктата. Вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 г. принципах равноправия и добрососедства. И начать, наконец, учитывать наши законные интересы", - подчеркнул он.
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 18:13
Ограничения ЕС против России выгодны только США, заявила Захарова
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЕвросоюзАнтон СилуановВладимир ПутинДонбассУкраинаПромсвязьбанкSWIFTСовкомбанк
 
 
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