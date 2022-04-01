Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана
Жители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ эвакуировали за сутки с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 790 человек, а всего с начала операции 543 397, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети", - сказал Мизинцев.
По его словам, госграницу России пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840.
Россия продолжает выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта, отметил российский генерал.
Гуманитарные коридоры открыты на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному в РФ и в сторону западных границ Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.
Начальник Национального центра управления обороной отметил, что продолжает работу гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, который ранее был открыт по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту РФ Владимиру Путину.