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Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/evakuatsiya-1781392393.html
Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Вооруженные силы РФ эвакуировали за сутки с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 790 человек, а всего с начала операции 543 397,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:47
2022-04-01T21:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
украина
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ эвакуировали за сутки с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 790 человек, а всего с начала операции 543 397, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети", - сказал Мизинцев.По его словам, госграницу России пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840.Россия продолжает выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта, отметил российский генерал.Гуманитарные коридоры открыты на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному в РФ и в сторону западных границ Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что украинская сторона заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, причём ни одного в сторону России. ВС РФ и формирования ДНР и ЛНР, по словам Мизинцева, неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.Начальник Национального центра управления обороной отметил, что продолжает работу гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, который ранее был открыт по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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в мире, михаил мизинцев, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
21:47 01.04.2022
 
Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана
Жители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ эвакуировали за сутки с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 790 человек, а всего с начала операции 543 397, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети", - сказал Мизинцев.
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По его словам, госграницу России пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840.
Россия продолжает выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта, отметил российский генерал.
Гуманитарные коридоры открыты на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному в РФ и в сторону западных границ Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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"Ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что украинская сторона заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, причём ни одного в сторону России. ВС РФ и формирования ДНР и ЛНР, по словам Мизинцева, неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.
Начальник Национального центра управления обороной отметил, что продолжает работу гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, который ранее был открыт по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту РФ Владимиру Путину.
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