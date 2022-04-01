https://ria.ru/20220401/evakuatsiya-1781392393.html

Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Россия за сутки эвакуировала почти 16 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Вооруженные силы РФ эвакуировали за сутки с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 790 человек, а всего с начала операции 543 397,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:47

2022-04-01T21:47

2022-04-01T21:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

украина

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ эвакуировали за сутки с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 790 человек, а всего с начала операции 543 397, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети", - сказал Мизинцев.По его словам, госграницу России пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840.Россия продолжает выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта, отметил российский генерал.Гуманитарные коридоры открыты на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному в РФ и в сторону западных границ Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что украинская сторона заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, причём ни одного в сторону России. ВС РФ и формирования ДНР и ЛНР, по словам Мизинцева, неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.Начальник Национального центра управления обороной отметил, что продолжает работу гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, который ранее был открыт по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр