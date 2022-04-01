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МИД: Москва не отказывается от выполнения недавних постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 01.04.2022
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МИД: Москва не отказывается от выполнения недавних постановлений ЕСПЧ
МИД: Москва не отказывается от выполнения недавних постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 01.04.2022
МИД: Москва не отказывается от выполнения недавних постановлений ЕСПЧ
Российская сторона не отказывается от выполнения принятых до 15 марта 2022 года постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:01
2022-04-01T10:53
москва
россия
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
парламентская ассамблея совета европы
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай кобринец
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона не отказывается от выполнения принятых до 15 марта 2022 года постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не противоречат Конституции РФ, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.Отвечая на просьбу прокомментировать заявления ЕСПЧ о том, что Россия остается в Европейской конвенции по правам человека до 16 сентября, он указал, что "насчет 16 сентября – это не более, чем интерпретация Страсбурга", причем эта интерпретация не имеет веских правовых оснований."Комитет министров Совета Европы сам признал: все конвенции, открытые только для государств-членов, прекращают свое действие для России с даты прекращения ее членства в СЕ, то есть с 16 марта. Однако для Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) почему-то придумали исключение – ее действие "продлили" еще на полгода, до сентября. Никаких юридических аргументов не привели", - пояснил он."Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) целых два дня заседал, судорожно пытался выискать хоть какие-то обоснования. Ничего не нашел. Просто волюнтаристски провозгласил, что вот, мол, еще полгода Россия должна оставаться в ЕКПЧ. В ближайшее время все необходимые технические разъяснения относительно применимости положений ЕКПЧ для России будут даны", - добавил Кобринец.Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца &gt;&gt;
https://ria.ru/20220401/mid-1781211052.html
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москва, россия, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), парламентская ассамблея совета европы, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай кобринец
10:01 01.04.2022 (обновлено: 10:53 01.04.2022)
 
МИД: Москва не отказывается от выполнения недавних постановлений ЕСПЧ

МИД: Москва в целом не отказывается от выполнения принятых до 15 марта постановлений ЕСПЧ

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона не отказывается от выполнения принятых до 15 марта 2022 года постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не противоречат Конституции РФ, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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Отвечая на просьбу прокомментировать заявления ЕСПЧ о том, что Россия остается в Европейской конвенции по правам человека до 16 сентября, он указал, что "насчет 16 сентября – это не более, чем интерпретация Страсбурга", причем эта интерпретация не имеет веских правовых оснований.
"Комитет министров Совета Европы сам признал: все конвенции, открытые только для государств-членов, прекращают свое действие для России с даты прекращения ее членства в СЕ, то есть с 16 марта. Однако для Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) почему-то придумали исключение – ее действие "продлили" еще на полгода, до сентября. Никаких юридических аргументов не привели", - пояснил он.
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"Что касается постановлений ЕСПЧ, принятых до нашего выхода из Совета Европы, то мы не отказываемся от их выполнения. Разумеется, если они не противоречат российскому конституционному порядку", - указал он.
Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца >>
 
МоскваРоссияСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Парламентская ассамблея Совета ЕвропыВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай Кобринец
 
 
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