10:01 01.04.2022 (обновлено: 10:53 01.04.2022)
МИД: Москва не отказывается от выполнения недавних постановлений ЕСПЧ
МИД: Москва в целом не отказывается от выполнения принятых до 15 марта постановлений ЕСПЧ
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона не отказывается от выполнения принятых до 15 марта 2022 года постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не противоречат Конституции РФ, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления ЕСПЧ о том, что Россия остается в Европейской конвенции по правам человека до 16 сентября, он указал, что "насчет 16 сентября – это не более, чем интерпретация Страсбурга", причем эта интерпретация не имеет веских правовых оснований.
"Комитет министров Совета Европы сам признал: все конвенции, открытые только для государств-членов, прекращают свое действие для России с даты прекращения ее членства в СЕ, то есть с 16 марта. Однако для Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) почему-то придумали исключение – ее действие "продлили" еще на полгода, до сентября. Никаких юридических аргументов не привели", - пояснил он.
16 марта, 20:51ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
"Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) целых два дня заседал, судорожно пытался выискать хоть какие-то обоснования. Ничего не нашел. Просто волюнтаристски провозгласил, что вот, мол, еще полгода Россия должна оставаться в ЕКПЧ. В ближайшее время все необходимые технические разъяснения относительно применимости положений ЕКПЧ для России будут даны", - добавил Кобринец.
"Что касается постановлений ЕСПЧ, принятых до нашего выхода из Совета Европы, то мы не отказываемся от их выполнения. Разумеется, если они не противоречат российскому конституционному порядку", - указал он.