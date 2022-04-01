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Глава минэнерго США рассказал, что сделает страну "менее уязвимой" - РИА Новости, 01.04.2022
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Глава минэнерго США рассказал, что сделает страну "менее уязвимой"
Глава минэнерго США рассказал, что сделает страну "менее уязвимой" - РИА Новости, 01.04.2022
Глава минэнерго США рассказал, что сделает страну "менее уязвимой"
Переход на чистую энергию необходим США для меньшей уязвимости, вложения в нее станут ответом на рост цен не бензин на фоне запрета на импорт российских... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T02:01
2022-04-01T03:48
дональд трамп
сша
украина
дженнифер грэнхолм
в мире
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Переход на чистую энергию необходим США для меньшей уязвимости, вложения в нее станут ответом на рост цен не бензин на фоне запрета на импорт российских энергоносителей, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм."Минэнерго и администрация агрессивно вкладывают в широкий спектр технологий в области чистой энергии, которые позволят экономике вырасти, приведут к появлению хорошо оплачиваемых рабочих мест, снизят затраты для американских семей, ответят на климатический кризис", — говорится в заявлении Грэнхолм, распространенном пресс-службой Белого дома.Ситуация вокруг Украины привела к "нарушениям на глобальных энергорынках и продемонстрировала срочную необходимость ускорить переход на чистую энергию, который сделает нашу страну более энергонезависимой и менее уязвимой", подчеркнула Грэнхолм. Глава минэнерго высказала поддержку решению Байдена об увеличении производства минералов внутри страны как "ключевого звена для создания цепочки поставок чистой энергии"."Министерство энергетики исполнит возложенные президентом Байденом полномочия по немедленному и ежедневному в течение шести месяцев выпуску одного миллиона баррелей нефти. Мы координируемся с международными союзниками и партнерами для присоединения к нам в выпуске дополнительной нефти из стратегических резервов", — говорится в заявлении.Грэнхолм напомнила, что администрация накануне объявила о предусмотренных в бюджете инфраструктурной реформы 3,2 миллиарда долларов на обустройство и утепление домов "с низким доходом", которое снизит затраты на проживание за счет экономии энергии. Ранее Байден объявил о ежедневном в течение полугода выпуске нефти из стратегического резерва США. Глава администрации сказал, что ожидает от неназванных партнеров выпуска из резервов "от 30 до 50 миллионов баррелей нефти". Министр энергетики также не уточнила, о каких союзниках и партнерах идет речь. Цена на бензин в США бьет рекорды после запрета на импорт российских энергоносителей. Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон (3,785 л) в среднем в США платили 11 марта, актуальная цена - 4,2 доллара. Когда Байден вступил в должность бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года около 3,3.Решение Байдена о выпуске резервов еще до официального объявления прокомментировал бывший президент США Дональд Трамп, который не упускает случая напомнить, что при его администрации стратегический запас был полностью заполнен дешевой нефтью. При Трампе бензин стоил 2-3 доллара за галлон. Попытку Байдена снизить цену на топливо "аккуратно и волшебно" созданным предыдущей администрацией резервом Трамп назвал "тщетной". В зависимости от штата, по данным аналитиков, актуальная цена на бензин может достигать 5-6 долларов.
https://ria.ru/20220331/bayden-1781182959.html
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дональд трамп, сша, украина, дженнифер грэнхолм, в мире, вашингтон
02:01 01.04.2022 (обновлено: 03:48 01.04.2022)
 
Глава минэнерго США рассказал, что сделает страну "менее уязвимой"

Глава минэнерго США Грэнхолм: стране нужен переход от обычного топлива к чистой энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Переход на чистую энергию необходим США для меньшей уязвимости, вложения в нее станут ответом на рост цен не бензин на фоне запрета на импорт российских энергоносителей, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
"Минэнерго и администрация агрессивно вкладывают в широкий спектр технологий в области чистой энергии, которые позволят экономике вырасти, приведут к появлению хорошо оплачиваемых рабочих мест, снизят затраты для американских семей, ответят на климатический кризис", — говорится в заявлении Грэнхолм, распространенном пресс-службой Белого дома.
Ситуация вокруг Украины привела к "нарушениям на глобальных энергорынках и продемонстрировала срочную необходимость ускорить переход на чистую энергию, который сделает нашу страну более энергонезависимой и менее уязвимой", подчеркнула Грэнхолм. Глава минэнерго высказала поддержку решению Байдена об увеличении производства минералов внутри страны как "ключевого звена для создания цепочки поставок чистой энергии".
"Министерство энергетики исполнит возложенные президентом Байденом полномочия по немедленному и ежедневному в течение шести месяцев выпуску одного миллиона баррелей нефти. Мы координируемся с международными союзниками и партнерами для присоединения к нам в выпуске дополнительной нефти из стратегических резервов", — говорится в заявлении.
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Грэнхолм напомнила, что администрация накануне объявила о предусмотренных в бюджете инфраструктурной реформы 3,2 миллиарда долларов на обустройство и утепление домов "с низким доходом", которое снизит затраты на проживание за счет экономии энергии. Ранее Байден объявил о ежедневном в течение полугода выпуске нефти из стратегического резерва США. Глава администрации сказал, что ожидает от неназванных партнеров выпуска из резервов "от 30 до 50 миллионов баррелей нефти". Министр энергетики также не уточнила, о каких союзниках и партнерах идет речь. Цена на бензин в США бьет рекорды после запрета на импорт российских энергоносителей. Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон (3,785 л) в среднем в США платили 11 марта, актуальная цена - 4,2 доллара. Когда Байден вступил в должность бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года около 3,3.
Решение Байдена о выпуске резервов еще до официального объявления прокомментировал бывший президент США Дональд Трамп, который не упускает случая напомнить, что при его администрации стратегический запас был полностью заполнен дешевой нефтью. При Трампе бензин стоил 2-3 доллара за галлон. Попытку Байдена снизить цену на топливо "аккуратно и волшебно" созданным предыдущей администрацией резервом Трамп назвал "тщетной". В зависимости от штата, по данным аналитиков, актуальная цена на бензин может достигать 5-6 долларов.
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