https://ria.ru/20220401/elektrotransport-1781261573.html
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье
Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:54
2022-04-01T12:54
2022-04-01T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.В настоящее время ГКУ МО "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области" ведётся подбор земельных участков, подходящих для размещения энергообъектов нового типа. Инфраструктура для автомобилей на электрическом ходу появится на основных транспортных магистралях Подмосковья.На трассах будут расположены объекты "зеленой генерации" с системой распределения электроэнергии, сети электрозаправочной станции, стоянки электрокаршеринга, дата-центры, фудкорты, торговые площади, зоны отдыха, системы связи.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/dtp-1754036141.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
В настоящее время ГКУ МО "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области" ведётся подбор земельных участков, подходящих для размещения энергообъектов нового типа. Инфраструктура для автомобилей на электрическом ходу появится на основных транспортных магистралях Подмосковья
.
На трассах будут расположены объекты "зеленой генерации" с системой распределения электроэнергии, сети электрозаправочной станции, стоянки электрокаршеринга, дата-центры, фудкорты, торговые площади, зоны отдыха, системы связи.
"Всего планируется построить порядка 15-20 энергетических объектов в ближайшие пять лет. Для этого подбираются соответствующие земельные участки с целью дальнейшего их формирования в собственность Московской области и предоставления под заявленные цели", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.