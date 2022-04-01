https://ria.ru/20220401/elektrotransport-1781261573.html

Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье

Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022

Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье

Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:54

2022-04-01T12:54

2022-04-01T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.В настоящее время ГКУ МО "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области" ведётся подбор земельных участков, подходящих для размещения энергообъектов нового типа. Инфраструктура для автомобилей на электрическом ходу появится на основных транспортных магистралях Подмосковья.На трассах будут расположены объекты "зеленой генерации" с системой распределения электроэнергии, сети электрозаправочной станции, стоянки электрокаршеринга, дата-центры, фудкорты, торговые площади, зоны отдыха, системы связи.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/dtp-1754036141.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)