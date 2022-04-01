Рейтинг@Mail.ru
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/elektrotransport-1781261573.html
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье
Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:54
2022-04-01T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152766/15/1527661581_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ded1ec1fc551c527f3bd9e7b77a21e2b.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.В настоящее время ГКУ МО "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области" ведётся подбор земельных участков, подходящих для размещения энергообъектов нового типа. Инфраструктура для автомобилей на электрическом ходу появится на основных транспортных магистралях Подмосковья.На трассах будут расположены объекты "зеленой генерации" с системой распределения электроэнергии, сети электрозаправочной станции, стоянки электрокаршеринга, дата-центры, фудкорты, торговые площади, зоны отдыха, системы связи.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/dtp-1754036141.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152766/15/1527661581_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1a500560dea1fa5784a87eabc0224ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
12:54 01.04.2022
 

Энергосеть для электротранспорта построят в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтанция зарядки пассажирского электробуса
Станция зарядки пассажирского электробуса - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Станция зарядки пассажирского электробуса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сеть энергетических объектов для бесперебойного перемещения электротранспорта между городами Московской области построят до 2030 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
В настоящее время ГКУ МО "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области" ведётся подбор земельных участков, подходящих для размещения энергообъектов нового типа. Инфраструктура для автомобилей на электрическом ходу появится на основных транспортных магистралях Подмосковья.
На трассах будут расположены объекты "зеленой генерации" с системой распределения электроэнергии, сети электрозаправочной станции, стоянки электрокаршеринга, дата-центры, фудкорты, торговые площади, зоны отдыха, системы связи.
"Всего планируется построить порядка 15-20 энергетических объектов в ближайшие пять лет. Для этого подбираются соответствующие земельные участки с целью дальнейшего их формирования в собственность Московской области и предоставления под заявленные цели", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Рейд по проверке такси в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября 2021, 15:19В России
Число ДТП в Подмосковье сократилось на 40% за несколько лет
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала