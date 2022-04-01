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Титов предложил вернуться к госрегулированию тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 01.04.2022
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Титов предложил вернуться к госрегулированию тарифов на электроэнергию
Титов предложил вернуться к госрегулированию тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 01.04.2022
Титов предложил вернуться к госрегулированию тарифов на электроэнергию
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает целесообразным возврат к государственному регулированию тарифов на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:34
2022-04-01T14:34
борис титов
экономика
россия
госдума рф
электричество
правительство рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает целесообразным возврат к государственному регулированию тарифов на электроэнергию в рамках мер по поддержке бизнеса в России."Надо сначала заморозить тарифы… на какое-то время, а за это время разработать схему, по которой мы должны работать по тарифам на государственном регулировании, то есть по государственным тарифам… Это до сих пор происходит в газовой отрасли… Надо по электроэнергии вернуться к государственному регулированию тарифов", - сказал он на деловом форуме "Петербургский Партнериат" в онлайн-режиме.По оценке Титова, в последнее время тарифообразованию в этой сфере уделялось мало внимания, в результате чего возникла "квази-рыночная ситуация", когда тарифы на электроэнергию отданы "на откуп" компаниям-поставщикам, естественным монополиям и регионам."Здесь нужно сделать шаг назад, …когда государство должно регулировать (тарифы), когда нет реальной конкуренции на рынке", - сказал он.Бизнес-омбудсмен напомнил, что решение о заморозке тарифов естественных монополий уже принималось правительством РФ осенью 2013 года.Ранее 1 февраля пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) сообщала, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2022 года. Это предлагается сделать для стабилизации цен и экономической ситуации в стране, поскольку, по оценке лидера СРЗП Сергея Миронова, растущие тарифы естественных монополий "препятствуют инвестициям и убивают промышленность".
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борис титов, экономика, россия, госдума рф, электричество, правительство рф
14:34 01.04.2022
 
Титов предложил вернуться к госрегулированию тарифов на электроэнергию

Омбудсмен Титов предложил вернуться к госрегулированию тарифов на электроэнергию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает целесообразным возврат к государственному регулированию тарифов на электроэнергию в рамках мер по поддержке бизнеса в России.
"Надо сначала заморозить тарифы… на какое-то время, а за это время разработать схему, по которой мы должны работать по тарифам на государственном регулировании, то есть по государственным тарифам… Это до сих пор происходит в газовой отрасли… Надо по электроэнергии вернуться к государственному регулированию тарифов", - сказал он на деловом форуме "Петербургский Партнериат" в онлайн-режиме.
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По оценке Титова, в последнее время тарифообразованию в этой сфере уделялось мало внимания, в результате чего возникла "квази-рыночная ситуация", когда тарифы на электроэнергию отданы "на откуп" компаниям-поставщикам, естественным монополиям и регионам.
"Здесь нужно сделать шаг назад, …когда государство должно регулировать (тарифы), когда нет реальной конкуренции на рынке", - сказал он.
Бизнес-омбудсмен напомнил, что решение о заморозке тарифов естественных монополий уже принималось правительством РФ осенью 2013 года.
Ранее 1 февраля пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) сообщала, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2022 года. Это предлагается сделать для стабилизации цен и экономической ситуации в стране, поскольку, по оценке лидера СРЗП Сергея Миронова, растущие тарифы естественных монополий "препятствуют инвестициям и убивают промышленность".
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Борис ТитовЭкономикаРоссияГосдума РФЭлектричествоПравительство РФ
 
 
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