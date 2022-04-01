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Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием - РИА Новости, 01.04.2022
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием
Российское продовольствие – тихое оружие страны, но грозное, экспорт сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:26
2022-04-01T08:26
2022-04-01T08:26
экономика
россия
китай
индия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российское продовольствие – тихое оружие страны, но грозное, экспорт сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что сегодня Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, а в последние годы стала крупнейшим экспортёром пшеницы."Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений – он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, индия, дмитрий медведев
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием
Медведев назвал продовольствие тихим оружием России из-за масштабов его экспорта в мире