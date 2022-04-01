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Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием - РИА Новости, 01.04.2022
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Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием - РИА Новости, 01.04.2022
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием
Российское продовольствие – тихое оружие страны, но грозное, экспорт сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:26
2022-04-01T08:26
экономика
россия
китай
индия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российское продовольствие – тихое оружие страны, но грозное, экспорт сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что сегодня Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, а в последние годы стала крупнейшим экспортёром пшеницы."Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений – он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году", - отметил Медведев.
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экономика, россия, китай, индия, дмитрий медведев
08:26 01.04.2022
 
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием

Медведев назвал продовольствие тихим оружием России из-за масштабов его экспорта в мире

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российское продовольствие – тихое оружие страны, но грозное, экспорт сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он написал, что сегодня Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, а в последние годы стала крупнейшим экспортёром пшеницы.
"Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений – он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году", - отметил Медведев.
Покупатели приобретают товары первой необходимости в супермаркете в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
Европа готовится к голоду
 
ЭкономикаРоссияКитайИндияДмитрий Медведев
 
 
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