https://ria.ru/20220401/eksport-1781201731.html

Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям - РИА Новости, 01.04.2022

Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

Россия будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:07

2022-04-01T08:07

2022-04-01T09:04

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В своем посте он перечислил принципы, на которых страна строит свою продовольственную безопасность.Зампред Совбеза подчеркнул, что приоритетом остается внутренний рынок, причем государство будет продолжать контролировать цены и системно помогать аграриям.Говоря о поставках за рубеж, Медведев отметил готовность торговать за национальные валюты. Он напомнил, что объем экспорта сельхозпродукции превышает экспорт вооружения и в минувшем году составил более 37 миллиардов долларов.Торговать продовольствием с недружественными странами Россия не будет, а список запрещенных к ввозу продуктов, который утвердили в 2014 году, может расшириться, заключил Медведев.В начале марта правительство в ответ на новые западные санкции утвердило список из 48 стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России. Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях. Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, должна одобрить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий медведев