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Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям
Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям - РИА Новости, 01.04.2022
Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям
Россия будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:07
2022-04-01T08:07
2022-04-01T09:04
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В своем посте он перечислил принципы, на которых страна строит свою продовольственную безопасность.Зампред Совбеза подчеркнул, что приоритетом остается внутренний рынок, причем государство будет продолжать контролировать цены и системно помогать аграриям.Говоря о поставках за рубеж, Медведев отметил готовность торговать за национальные валюты. Он напомнил, что объем экспорта сельхозпродукции превышает экспорт вооружения и в минувшем году составил более 37 миллиардов долларов.Торговать продовольствием с недружественными странами Россия не будет, а список запрещенных к ввозу продуктов, который утвердили в 2014 году, может расшириться, заключил Медведев.В начале марта правительство в ответ на новые западные санкции утвердило список из 48 стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России. Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях. Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, должна одобрить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий медведев
08:07 01.04.2022 (обновлено: 09:04 01.04.2022)
Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям
Медведев: Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Россия будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Telegram-канале
зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем посте он перечислил принципы, на которых страна строит свою продовольственную безопасность.
Зампред Совбеза подчеркнул, что приоритетом остается внутренний рынок, причем государство будет продолжать контролировать цены и системно помогать аграриям.
Говоря о поставках за рубеж, Медведев отметил готовность торговать за национальные валюты.
"Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях", — говорится в публикации.
Он напомнил, что объем экспорта сельхозпродукции превышает экспорт вооружения и в минувшем году составил более 37 миллиардов долларов.
Торговать продовольствием с недружественными странами Россия
не будет, а список запрещенных к ввозу продуктов, который утвердили в 2014 году, может расшириться, заключил Медведев.
В начале марта правительство в ответ на новые западные санкции утвердило список из 48 стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России. Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях. Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, должна одобрить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.