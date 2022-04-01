Рейтинг@Mail.ru
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220401/egipet-1781227795.html
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон - РИА Новости, 01.04.2022
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон
В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:24
2022-04-01T11:24
туризм
туризм
новости - туризм
египет
туристы
хургада
шарм-эш-шейх
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком, сезоне, сообщает АТОР.Правительство Египта одобрило пролонгацию программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.Документом предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.Кроме того, в стране регулярно появляются новые отели. По сообщению Минтуризма Египта, с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.Для стимулирования внутреннего туризма снимаются все ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в отелях Египта снова разрешено проводить торжества, свадьбы и другие мероприятия.
https://ria.ru/20220325/egipet-1780034756.html
египет
хургада
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, туристы, хургада, шарм-эш-шейх, самолеты, авиакомпании, отдых на море
11:24 01.04.2022
 
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон

В Египте расширили программу поддержки туроператоров, за чартеры будут платить и зимой

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Надим Зуауи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком, сезоне, сообщает АТОР.
Правительство Египта одобрило пролонгацию программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.
Документом предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.
Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.
Кроме того, в стране регулярно появляются новые отели. По сообщению Минтуризма Египта, с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.
Для стимулирования внутреннего туризма снимаются все ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в отелях Египта снова разрешено проводить торжества, свадьбы и другие мероприятия.
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 13:10Туризм
Египет будет платить за чартеры на курорты
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипеттуристыХургадаШарм-эш-ШейхСамолетыавиакомпанииотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала