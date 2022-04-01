https://ria.ru/20220401/egipet-1781227795.html
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон - РИА Новости, 01.04.2022
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон
В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:24
2022-04-01T11:24
2022-04-01T11:24
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком, сезоне, сообщает АТОР.Правительство Египта одобрило пролонгацию программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.Документом предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.Кроме того, в стране регулярно появляются новые отели. По сообщению Минтуризма Египта, с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.Для стимулирования внутреннего туризма снимаются все ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в отелях Египта снова разрешено проводить торжества, свадьбы и другие мероприятия.
https://ria.ru/20220325/egipet-1780034756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, туристы, хургада, шарм-эш-шейх, самолеты, авиакомпании, отдых на море
Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон
В Египте расширили программу поддержки туроператоров, за чартеры будут платить и зимой
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком, сезоне, сообщает
АТОР.
Правительство Египта одобрило пролонгацию программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.
Документом предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.
Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.
Кроме того, в стране регулярно появляются новые отели. По сообщению Минтуризма Египта, с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.
Для стимулирования внутреннего туризма снимаются все ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в отелях Египта снова разрешено проводить торжества, свадьбы и другие мероприятия.