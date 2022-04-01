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Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон

Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон - РИА Новости, 01.04.2022

Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон

В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:24

2022-04-01T11:24

2022-04-01T11:24

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем, то есть высоком, сезоне, сообщает АТОР.Правительство Египта одобрило пролонгацию программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.Документом предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.Кроме того, в стране регулярно появляются новые отели. По сообщению Минтуризма Египта, с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.Для стимулирования внутреннего туризма снимаются все ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в отелях Египта снова разрешено проводить торжества, свадьбы и другие мероприятия.

https://ria.ru/20220325/egipet-1780034756.html

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Лана Баева

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