https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы - РИА Новости, 01.04.2022
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы
Прокурор в пятницу попросил мирового судью участка №208 Дорогомиловского района Москвы приговорить к исправительным работам редакторов студенческого издания... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:17
2022-04-01T14:17
2022-04-01T14:17
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил мирового судью участка №208 Дорогомиловского района Москвы приговорить к исправительным работам редакторов студенческого издания DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в опасные деяния, сообщили РИА Новости в суде."Государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому исправительные работы сроком на два года", - сказали в суде.Помимо этого, прокурор предлагает на три года запретить им администрировать сайты. Меру пресечения в виде запрета определенных действий он просит оставить до вступления приговора в силу, при этом засчитав один день за полтора дня исправительных работ.На скамье подсудимых четыре обвиняемых - Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. В середине апреля Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.Молодых людей обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.Официально фабула в деталях не раскрывается, но год назад DOXA, сообщая об обысках, связала их с видео в поддержку школьников и студентов, на которых якобы давит администрация Высшей школы экономики перед протестами в поддержку Алексея Навального.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого гада. Впоследствии был озбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.Впоследствии, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
https://ria.ru/20220322/nevzorov-1779519266.html
https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
https://ria.ru/20220401/deparde-1781273853.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цензура, россия, общество, журналистика, происшествия, москва
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы сроком на два года
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил мирового судью участка №208 Дорогомиловского района Москвы приговорить к исправительным работам редакторов студенческого издания DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в опасные деяния, сообщили РИА Новости в суде.
"Государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому исправительные работы сроком на два года", - сказали в суде.
Помимо этого, прокурор предлагает на три года запретить им администрировать сайты. Меру пресечения в виде запрета определенных действий он просит оставить до вступления приговора в силу, при этом засчитав один день за полтора дня исправительных работ.
На скамье подсудимых четыре обвиняемых - Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. В середине апреля Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).
Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.
Молодых людей обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.
Официально фабула в деталях не раскрывается, но год назад DOXA, сообщая об обысках, связала их с видео в поддержку школьников и студентов, на которых якобы давит администрация Высшей школы экономики перед протестами в поддержку Алексея Навального.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России
23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого гада. Впоследствии был озбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.
Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.
Впоследствии, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".