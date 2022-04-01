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Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы - РИА Новости, 01.04.2022
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Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы - РИА Новости, 01.04.2022
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы
Прокурор в пятницу попросил мирового судью участка №208 Дорогомиловского района Москвы приговорить к исправительным работам редакторов студенческого издания... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:17
2022-04-01T14:17
цензура
россия
общество
журналистика
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил мирового судью участка №208 Дорогомиловского района Москвы приговорить к исправительным работам редакторов студенческого издания DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в опасные деяния, сообщили РИА Новости в суде."Государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому исправительные работы сроком на два года", - сказали в суде.Помимо этого, прокурор предлагает на три года запретить им администрировать сайты. Меру пресечения в виде запрета определенных действий он просит оставить до вступления приговора в силу, при этом засчитав один день за полтора дня исправительных работ.На скамье подсудимых четыре обвиняемых - Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. В середине апреля Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.Молодых людей обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.Официально фабула в деталях не раскрывается, но год назад DOXA, сообщая об обысках, связала их с видео в поддержку школьников и студентов, на которых якобы давит администрация Высшей школы экономики перед протестами в поддержку Алексея Навального.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого гада. Впоследствии был озбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.Впоследствии, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
https://ria.ru/20220322/nevzorov-1779519266.html
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цензура, россия, общество, журналистика, происшествия, москва
14:17 01.04.2022
 
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы

Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы сроком на два года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил мирового судью участка №208 Дорогомиловского района Москвы приговорить к исправительным работам редакторов студенческого издания DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в опасные деяния, сообщили РИА Новости в суде.
"Государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому исправительные работы сроком на два года", - сказали в суде.
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 19:34
СК возбудил дело против Невзорова
Помимо этого, прокурор предлагает на три года запретить им администрировать сайты. Меру пресечения в виде запрета определенных действий он просит оставить до вступления приговора в силу, при этом засчитав один день за полтора дня исправительных работ.
На скамье подсудимых четыре обвиняемых - Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. В середине апреля Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).
Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.
Молодых людей обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Официально фабула в деталях не раскрывается, но год назад DOXA, сообщая об обысках, связала их с видео в поддержку школьников и студентов, на которых якобы давит администрация Высшей школы экономики перед протестами в поддержку Алексея Навального.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого гада. Впоследствии был озбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.
Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.
Впоследствии, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
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