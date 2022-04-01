https://ria.ru/20220401/donbass-1781355434.html

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР

Украинские войска в пятницу снова обстреляли поселок Донецкий в Луганской народной республике, выпущено два снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:56

2022-04-01T17:56

2022-04-01T17:59

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу снова обстреляли поселок Донецкий в Луганской народной республике, выпущено два снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 17.20... Донецкий, артиллерийское орудие 122 мм (2 снаряда)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.Поселок Донецкий в окрестностях города Золотое на протяжении последних дней регулярно подвергается обстрелам. Большая часть жителей Донецкого разъехалась еще до начала боевых действий по освобождению ЛНР от украинских войск.В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля ЛНР восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена республика. В настоящее время идут бои за освобождение Северодонецко-Лисичанской городской агломерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/obstrel-1781316660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс