17:56 01.04.2022 (обновлено: 17:59 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили два снаряда калибра 122 мм по поселку Донецкий
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу снова обстреляли поселок Донецкий в Луганской народной республике, выпущено два снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 17.20... Донецкий, артиллерийское орудие 122 мм (2 снаряда)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
Поселок Донецкий в окрестностях города Золотое на протяжении последних дней регулярно подвергается обстрелам. Большая часть жителей Донецкого разъехалась еще до начала боевых действий по освобождению ЛНР от украинских войск.
В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля ЛНР восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена республика. В настоящее время идут бои за освобождение Северодонецко-Лисичанской городской агломерации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.