14:09 01.04.2022 (обновлено: 14:22 01.04.2022)
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донецке
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее в пятницу представительство неоднократно сообщало об обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в частности, в 7.10, 9.05, 10.40, 10.50, 13.00 и 13.30. Обстрелы осуществлялись в том числе из БМ-21 "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.