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Украинские войска выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 13.30 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:54
2022-04-01T13:54
2022-04-01T13:54
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Петровскому району Донецка