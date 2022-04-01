13:47 01.04.2022 (обновлено: 13:58 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за десять минут
Представительство ДНР: ВСУ за десять минут выпустили 20 мин по Доломитному и Михайловке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 20 мин за десять минут, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как пишет представительство в своем Telegram-канале, украинские войска в 10.20 (совпадает с мск) выпустили десять мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Доломитное, а в 10.30 - десять мин калибром 120 миллиметров по Михайловке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.