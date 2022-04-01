13:17 01.04.2022 (обновлено: 13:26 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из "Градов"
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда РСЗО "Град" в Донецке
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.