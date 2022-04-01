https://ria.ru/20220401/donbass-1781271963.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска в 13.00 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:17

2022-04-01T13:17

2022-04-01T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины