Силы ДНР освободили 136 населенных пунктов
Штаб территориальной обороны: силы ДНР освободили 136 населенных пунктов в Донбассе
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкТанк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Танк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 136 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в штабе сообщали о 135 освобожденных населенных пунктах в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.