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Силы ДНР освободили 136 населенных пунктов - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/donbass-1781236076.html
Силы ДНР освободили 136 населенных пунктов
Силы ДНР освободили 136 населенных пунктов - РИА Новости, 01.04.2022
Силы ДНР освободили 136 населенных пунктов
Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:29
2022-04-01T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 136 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее в штабе сообщали о 135 освобожденных населенных пунктах в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:29 01.04.2022
 
Силы ДНР освободили 136 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны: силы ДНР освободили 136 населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкТанк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Танк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Танк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 136 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в штабе сообщали о 135 освобожденных населенных пунктах в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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