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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 мм

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 мм - РИА Новости, 01.04.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 мм

Украинские войска в 10:40 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:20

2022-04-01T11:20

2022-04-01T15:14

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10:40 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как пишет представительство в своем Telegram-канале, украинские военные в 10.40 мск - выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району города. Сообщается, что обстрелы производились из населенного пункта Красногоровка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)