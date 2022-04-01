09:23 01.04.2022 (обновлено: 09:32 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 мм
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела Донецка
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.05 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.