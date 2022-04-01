https://ria.ru/20220401/dollar-1781189214.html

Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль

Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль - РИА Новости, 01.04.2022

Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль

Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T03:20

2022-04-01T03:20

2022-04-01T03:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

алексей антонов (аналитик)

рубль

алор брокер

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Доллар может стоить и 50 и даже 30 рублей, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.При этом он указал, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер. В частности, введенная регулятором 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже может снизиться.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, доллар, алексей антонов (аналитик), рубль, алор брокер