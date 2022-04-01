Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220401/dollar-1781189214.html
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль - РИА Новости, 01.04.2022
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль
Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T03:20
2022-04-01T03:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
алексей антонов (аналитик)
рубль
алор брокер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576945555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_583a02c8feaa2d4372e14a81586b36c7.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Доллар может стоить и 50 и даже 30 рублей, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.При этом он указал, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер. В частности, введенная регулятором 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже может снизиться.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576945555_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41429716b8c5c66346f7f68465041f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, доллар, алексей антонов (аналитик), рубль, алор брокер
03:20 01.04.2022
 
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль

Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Антонов: доллар может стоить даже 30 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Доллар может стоить и 50 и даже 30 рублей, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.
При этом он указал, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.
“Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции”, — считает аналитик.
Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер. В частности, введенная регулятором 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже может снизиться.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 18:42
Эксперты сочли указ Путина о газе за рубли изящным решением
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДолларАлексей Антонов (аналитик)РубльАлор брокер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала