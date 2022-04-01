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Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль - РИА Новости, 01.04.2022
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль
Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T03:20
2022-04-01T03:20
2022-04-01T03:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
алексей антонов (аналитик)
рубль
алор брокер
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Доллар может стоить и 50 и даже 30 рублей, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.При этом он указал, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер. В частности, введенная регулятором 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже может снизиться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар, алексей антонов (аналитик), рубль, алор брокер
Финансист назвал предел, до которого может укрепиться рубль
Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Антонов: доллар может стоить даже 30 рублей