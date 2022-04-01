https://ria.ru/20220401/dobrovolets-1781190307.html

Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты

Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 01.04.2022

Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты

Итальянский доброволец 46-летний Эди Онгаро, служивший в народной милиции Донбасса, погиб в результате взрыва ручной гранаты, сообщила в четверг в Facebook*... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:37

2022-04-01T01:37

2022-04-01T03:49

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РИМ, 1 апр — РИА Новости. Итальянский доброволец 46-летний Эди Онгаро, служивший в народной милиции Донбасса, погиб в результате взрыва ручной гранаты, сообщила в четверг в Facebook* вечером организация Collettivo Stella Rossa ("Коллектив Красной Звезды").Согласно ее информации, Онгаро прибыл в Донбасс в 2015 году и с тех пор не покидал этот регион. В среду, находясь в окопе, он закрыл своим телом ручную гранату и таким образом спас жизнь своих товарищей, сообщает организация.Активисты Collettivo Stella Rossa характеризуют Онгаро как "чистого и мужественного товарища", который в прошлом "совершил ошибки в Италии"."До самого последнего дня он в течение нескольких лет служил в рядах различных отрядов народной милиции Донбасса", — говорится в сообщении.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220321/naemniki-1779280055.html

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донбасс

италия

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рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, донбасс, италия, донецкая народная республика, рим