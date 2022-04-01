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Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 01.04.2022
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Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты
Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 01.04.2022
Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты
Итальянский доброволец 46-летний Эди Онгаро, служивший в народной милиции Донбасса, погиб в результате взрыва ручной гранаты, сообщила в четверг в Facebook*... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:37
2022-04-01T03:49
в мире
россия
донбасс
италия
донецкая народная республика
рим
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РИМ, 1 апр — РИА Новости. Итальянский доброволец 46-летний Эди Онгаро, служивший в народной милиции Донбасса, погиб в результате взрыва ручной гранаты, сообщила в четверг в Facebook* вечером организация Collettivo Stella Rossa ("Коллектив Красной Звезды").Согласно ее информации, Онгаро прибыл в Донбасс в 2015 году и с тех пор не покидал этот регион. В среду, находясь в окопе, он закрыл своим телом ручную гранату и таким образом спас жизнь своих товарищей, сообщает организация.Активисты Collettivo Stella Rossa характеризуют Онгаро как "чистого и мужественного товарища", который в прошлом "совершил ошибки в Италии"."До самого последнего дня он в течение нескольких лет служил в рядах различных отрядов народной милиции Донбасса", — говорится в сообщении.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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италия
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в мире, россия, донбасс, италия, донецкая народная республика, рим
01:37 01.04.2022 (обновлено: 03:49 01.04.2022)
 
Итальянский доброволец, служивший в ДНР, погиб от взрыва гранаты

"Коллектив Красной Звезды": служивший в ДНР итальянский доброволец погиб от взрыва гранаты

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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РИМ, 1 апр — РИА Новости. Итальянский доброволец 46-летний Эди Онгаро, служивший в народной милиции Донбасса, погиб в результате взрыва ручной гранаты, сообщила в четверг в Facebook* вечером организация Collettivo Stella Rossa ("Коллектив Красной Звезды").

"С огромной болью сообщаем, что Эди Онгаро, позывной Бозамбо, пал как боец, защищая свободный народ Новороссии от фашистского режима Киева", — говорится в сообщении организации.

Согласно ее информации, Онгаро прибыл в Донбасс в 2015 году и с тех пор не покидал этот регион. В среду, находясь в окопе, он закрыл своим телом ручную гранату и таким образом спас жизнь своих товарищей, сообщает организация.
Активисты Collettivo Stella Rossa характеризуют Онгаро как "чистого и мужественного товарища", который в прошлом "совершил ошибки в Италии".
"До самого последнего дня он в течение нескольких лет служил в рядах различных отрядов народной милиции Донбасса", — говорится в сообщении.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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