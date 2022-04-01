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В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека - РИА Новости, 01.04.2022
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В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека - РИА Новости, 01.04.2022
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли 32 человека и танк в боях с силами ДНР. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:06
2022-04-01T20:06
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли 32 человека и танк в боях с силами ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, один танк, две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по шести населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".Согласно заявлению, "четверо военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и трое военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики". С начала спецоперации на сторону ДНР перешли 513 украинских военнослужащих."За прошедшую неделю в борьбе за независимость 34 защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика
20:06 01.04.2022
 
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека

Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли 32 человека за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли 32 человека и танк в боях с силами ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, один танк, две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.
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По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по шести населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Согласно заявлению, "четверо военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и трое военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики". С начала спецоперации на сторону ДНР перешли 513 украинских военнослужащих.
"За прошедшую неделю в борьбе за независимость 34 защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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