https://ria.ru/20220401/dnr-1781378750.html

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека - РИА Новости, 01.04.2022

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 32 человека

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли 32 человека и танк в боях с силами ДНР. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:06

2022-04-01T20:06

2022-04-01T20:06

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли 32 человека и танк в боях с силами ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, один танк, две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.По данным ведомства, украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по шести населенным пунктам республики, в том числе из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".Согласно заявлению, "четверо военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и трое военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики". С начала спецоперации на сторону ДНР перешли 513 украинских военнослужащих."За прошедшую неделю в борьбе за независимость 34 защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения", - отмечает ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донецкая народная республика