https://ria.ru/20220401/dnr-1781351048.html

Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю

Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 01.04.2022

Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю

В Донецкой народной республике с 25 по 31 марта погибли 186 сотрудников силовых структур и 82 гражданских, пострадали 758 сотрудников силовых структур и 360... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:38

2022-04-01T17:38

2022-04-01T17:38

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 25 по 31 марта погибли 186 сотрудников силовых структур и 82 гражданских, пострадали 758 сотрудников силовых структур и 360 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, в том числе 96 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

россия

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, днр