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Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/dnr-1781351048.html
Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю
Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 01.04.2022
Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю
В Донецкой народной республике с 25 по 31 марта погибли 186 сотрудников силовых структур и 82 гражданских, пострадали 758 сотрудников силовых структур и 360... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:38
2022-04-01T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 25 по 31 марта погибли 186 сотрудников силовых структур и 82 гражданских, пострадали 758 сотрудников силовых структур и 360 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, в том числе 96 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, днр
17:38 01.04.2022
 
Более 250 человек погибли в ДНР за прошедшую неделю

Омбудсмен ДНР Морозова: более 250 человек погибли в республике с 25 по 31 марта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на улице в Мариуполе
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на улице в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 25 по 31 марта погибли 186 сотрудников силовых структур и 82 гражданских, пострадали 758 сотрудников силовых структур и 360 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, в том числе 96 детей.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
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