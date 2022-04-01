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В ДНР возбудили дело о теракте после обстрела жилого дома в Донецке - РИА Новости, 01.04.2022
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В ДНР возбудили дело о теракте после обстрела жилого дома в Донецке
В ДНР возбудили дело о теракте после обстрела жилого дома в Донецке - РИА Новости, 01.04.2022
В ДНР возбудили дело о теракте после обстрела жилого дома в Донецке
Правоохранители Донецкой народной республики возбудили дело по статье "теракт" после обстрела жилого дома в Донецке, в результате которого погибли два человека, РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:13
2022-04-01T11:13
в мире
донецкая народная республика
россия
владимир путин
мчс днр
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Правоохранители Донецкой народной республики возбудили дело по статье "теракт" после обстрела жилого дома в Донецке, в результате которого погибли два человека, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале официального сайта ДНР.В среду МЧС ДНР сообщило, что в результате обстрела украинскими войсками было зафиксировано обрушение девятого и восьмого этажей многоквартирного жилого дома в Кировском районе Донецка. Позже представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ракета, попавшая в жилой многоэтажный дом в Донецке, была выпущена из РСЗО "Ураган". В результате обстрела пострадали четыре человека, двое погибли."Установлено, что 30 марта военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по приказу комбрига Сирченко произвели обстрел жилого сектора Кировского района Донецка", - говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, в отношении Сирченко и подчиненных ему по службе возбуждено уголовное дело по статье "теракт".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/dnr-1781224760.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир путин, мчс днр, вооруженные силы украины, сцкк
11:13 01.04.2022
 
В ДНР возбудили дело о теракте после обстрела жилого дома в Донецке

В ДНР возбудили дело по статье "теракт" после обстрела жилого дома в Донецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Правоохранители Донецкой народной республики возбудили дело по статье "теракт" после обстрела жилого дома в Донецке, в результате которого погибли два человека, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале официального сайта ДНР.
В среду МЧС ДНР сообщило, что в результате обстрела украинскими войсками было зафиксировано обрушение девятого и восьмого этажей многоквартирного жилого дома в Кировском районе Донецка. Позже представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ракета, попавшая в жилой многоэтажный дом в Донецке, была выпущена из РСЗО "Ураган". В результате обстрела пострадали четыре человека, двое погибли.
"Установлено, что 30 марта военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по приказу комбрига Сирченко произвели обстрел жилого сектора Кировского района Донецка", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, в отношении Сирченко и подчиненных ему по службе возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинМЧС ДНРВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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