https://ria.ru/20220401/dnr-1781223862.html

Украинские войска за сутки выпустили 165 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 165 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска за сутки выпустили 165 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 165 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из "Градов", сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:44

2022-04-01T10:44

2022-04-01T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили 165 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из "Градов", сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил 165 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 122-миллиметровой ствольной артиллерии", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным оборонного ведомства, под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики, 22 мирных жителя получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины