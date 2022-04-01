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Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/dnr-1781221528.html
Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие
Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие - РИА Новости, 01.04.2022
Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие
Пятнадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в пятницу Народная милиция... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:35
2022-04-01T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пятнадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в пятницу Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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признание днр и лнр в россии, украина, безопасность
10:35 01.04.2022 (обновлено: 10:48 01.04.2022)
 
Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие

Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пятнадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в пятницу Народная милиция ДНР.
"Шестеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады, пятеро военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и четверо военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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