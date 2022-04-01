https://ria.ru/20220401/dnr-1781221528.html

Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие

Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие - РИА Новости, 01.04.2022

Пятнадцать украинских военных добровольно сложили оружие

Пятнадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в пятницу Народная милиция... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:35

2022-04-01T10:35

2022-04-01T10:48

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пятнадцать украинских военных из трех бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, сообщает в пятницу Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781220745.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, украина, безопасность