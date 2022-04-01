https://ria.ru/20220401/diplomaty-1781335693.html
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов
Посольство РФ в пока не получало информацию от болгарских властей о намерении выслать российских дипломатов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:38
2022-04-01T16:38
2022-04-01T16:38
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство РФ в пока не получало информацию от болгарских властей о намерении выслать российских дипломатов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Софии."Информацию из министерства (иностранных дел) мы не получали, данных (о количестве дипломатов, которых могут выслать - ред.) у нас нет", - сказал собеседник агентства.В посольстве также отметили, что МИД Болгарии не вызывал посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову.Ранее издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева сообщило, что Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781328713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, болгария, мид болгарии, элеонора митрофанова, евросоюз
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов
Посольство в Болгарии не получало данных о намерении выслать российских дипломатов