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Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022
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Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов
Посольство РФ в пока не получало информацию от болгарских властей о намерении выслать российских дипломатов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:38
2022-04-01T16:38
в мире
россия
болгария
мид болгарии
элеонора митрофанова
евросоюз
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство РФ в пока не получало информацию от болгарских властей о намерении выслать российских дипломатов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Софии."Информацию из министерства (иностранных дел) мы не получали, данных (о количестве дипломатов, которых могут выслать - ред.) у нас нет", - сказал собеседник агентства.В посольстве также отметили, что МИД Болгарии не вызывал посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову.Ранее издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева сообщило, что Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны.
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в мире, россия, болгария, мид болгарии, элеонора митрофанова, евросоюз
16:38 01.04.2022
 
Посольство в Болгарии не получало данных о высылке российских дипломатов

Посольство в Болгарии не получало данных о намерении выслать российских дипломатов

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство РФ в пока не получало информацию от болгарских властей о намерении выслать российских дипломатов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Софии.
"Информацию из министерства (иностранных дел) мы не получали, данных (о количестве дипломатов, которых могут выслать - ред.) у нас нет", - сказал собеседник агентства.
В посольстве также отметили, что МИД Болгарии не вызывал посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову.
Ранее издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева сообщило, что Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 16:15
В Болгарии заявили, что оплата газа в рублях потребует изменения контракта
 
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