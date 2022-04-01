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СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022
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СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов
Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:48
2022-04-01T16:09
в мире
болгария
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева.Как говорится в материале издания, Тончев выступал на мероприятии после того, как болгарская прокуратура заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".Сам глава контрразведки заявил, что два человека действительно работали в ДАНС на разных должностях на протяжении более чем пяти лет. Затем их уволили и запретили появляться в здании службы. Специализированная прокуратура занялась этим вопросом после внутреннего расследования ДАНС.Специализированная прокуратура пока не сообщала о задержания в связи с этим подозрениями.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.
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в мире, болгария, россия
15:48 01.04.2022 (обновлено: 16:09 01.04.2022)
 
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов

Sofia Globe: Болгария скоро вышлет еще нескольких российских дипломатов

© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева.
Как говорится в материале издания, Тончев выступал на мероприятии после того, как болгарская прокуратура заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".
Сам глава контрразведки заявил, что два человека действительно работали в ДАНС на разных должностях на протяжении более чем пяти лет. Затем их уволили и запретили появляться в здании службы. Специализированная прокуратура занялась этим вопросом после внутреннего расследования ДАНС.
Специализированная прокуратура пока не сообщала о задержания в связи с этим подозрениями.
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
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