https://ria.ru/20220401/diplomaty-1781318758.html
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов
Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:48
2022-04-01T15:48
2022-04-01T16:09
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева.Как говорится в материале издания, Тончев выступал на мероприятии после того, как болгарская прокуратура заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".Сам глава контрразведки заявил, что два человека действительно работали в ДАНС на разных должностях на протяжении более чем пяти лет. Затем их уволили и запретили появляться в здании службы. Специализированная прокуратура занялась этим вопросом после внутреннего расследования ДАНС.Специализированная прокуратура пока не сообщала о задержания в связи с этим подозрениями.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия
15:48 01.04.2022 (обновлено: 16:09 01.04.2022)
СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов
Sofia Globe: Болгария скоро вышлет еще нескольких российских дипломатов
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe
со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева.
Как говорится в материале издания, Тончев выступал на мероприятии после того, как болгарская прокуратура заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".
Сам глава контрразведки заявил, что два человека действительно работали в ДАНС на разных должностях на протяжении более чем пяти лет. Затем их уволили и запретили появляться в здании службы. Специализированная прокуратура занялась этим вопросом после внутреннего расследования ДАНС.
Специализированная прокуратура пока не сообщала о задержания в связи с этим подозрениями.
Ранее Болгария
объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия
пообещала ответить на высылку дипломатов.