https://ria.ru/20220401/diplomaty-1781318758.html

СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов

СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ узнали о планах Болгарии выслать еще нескольких российских дипломатов

Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:48

2022-04-01T15:48

2022-04-01T16:09

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болгария

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон-грата и вышлет их из страны, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламена Тончева.Как говорится в материале издания, Тончев выступал на мероприятии после того, как болгарская прокуратура заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".Сам глава контрразведки заявил, что два человека действительно работали в ДАНС на разных должностях на протяжении более чем пяти лет. Затем их уволили и запретили появляться в здании службы. Специализированная прокуратура занялась этим вопросом после внутреннего расследования ДАНС.Специализированная прокуратура пока не сообщала о задержания в связи с этим подозрениями.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, россия