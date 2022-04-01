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МИД заявил о невозможности политического диалога с НАТО - РИА Новости, 01.04.2022
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МИД заявил о невозможности политического диалога с НАТО
МИД заявил о невозможности политического диалога с НАТО - РИА Новости, 01.04.2022
МИД заявил о невозможности политического диалога с НАТО
Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен, нет смысла даже рассуждать об условиях возобновления контактов, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:02
2022-04-01T09:05
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
нато
владимир путин
украина
донбасс
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен, нет смысла даже рассуждать об условиях возобновления контактов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец."Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил", - сказал Кобринец, напомнив о высылке российских дипломатов из Брюсселя в последние годы.Дипломат также указал на усиление альянса на его восточном фланге и военные поставки стран-членов НАТО Украине."На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220331/polsha-1781028549.html
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россия
украина
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, владимир путин, украина, донбасс
09:02 01.04.2022 (обновлено: 09:05 01.04.2022)
 
МИД заявил о невозможности политического диалога с НАТО

Директор департамента МИД Кобринец заявил о невозможности политического диалога с НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Политический диалог с НАТО в текущих условиях невозможен, нет смысла даже рассуждать об условиях возобновления контактов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил", - сказал Кобринец, напомнив о высылке российских дипломатов из Брюсселя в последние годы.
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Дипломат также указал на усиление альянса на его восточном фланге и военные поставки стран-членов НАТО Украине.
"На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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