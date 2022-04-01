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В Кремле прокомментировали критику Жераром Депардье спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
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В Кремле прокомментировали критику Жераром Депардье спецоперации на Украине
В Кремле прокомментировали критику Жераром Депардье спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
В Кремле прокомментировали критику Жераром Депардье спецоперации на Украине
Актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, и российская сторона при необходимости РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:53
2022-04-01T17:10
дмитрий песков
жерар депардье
в мире
владимир путин
луганск
россия
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, и российская сторона при необходимости готова разъяснить ему положение вещей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина."Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", — сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/kreml-1781063716.html
https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html
луганск
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донецк (днр)
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дмитрий песков, жерар депардье, в мире, владимир путин, луганск, россия, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, новости культуры
12:53 01.04.2022 (обновлено: 17:10 01.04.2022)
 
В Кремле прокомментировали критику Жераром Депардье спецоперации на Украине

Представитель Кремля Песков заявил, что Депардье не до конца понимает ситуацию на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРоссийская военная техника на одной из улиц Мариуполя
Российская военная техника на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российская военная техника на одной из улиц Мариуполя
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, и российская сторона при необходимости готова разъяснить ему положение вещей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.
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"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", — сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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КультураДмитрий ПесковЖерар ДепардьеВ миреВладимир ПутинЛуганскРоссияДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНовости культуры
 
 
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