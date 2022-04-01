https://ria.ru/20220401/defitsit-1781188930.html

Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы

Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы - РИА Новости, 01.04.2022

Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы

Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T02:15

2022-04-01T02:15

2022-04-01T02:15

экономика

общество

россия

дмитрий янин

торговля

дефицит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155018/61/1550186121_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_3529b538c65289de290bb292b5ff90a3.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал агентству "Прайм" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.Сказать точно, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи, сложно — процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен, уточнил собеседник агентства.По его мнению, конкретика по товарам зависит от того, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в России и насколько жесткими окажутся ограничения.Проблем с продовольствием, скорее всего, ждать не следует, поскольку ситуация здесь более или менее выровнялась, а вот товары западных компаний могут поступать на прилавки с перебоями. Это касается, в частности, техники, электроники и комплектующих для них, пояснил Янин.Не исключено сокращение авиарейсов по России ввиду удорожания билетов, число доступных для туристов стран также уменьшится. С учетом роста банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой, добавил эксперт."Могут быть самые неожиданные истории в области страхования", — заключил специалист.

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780977915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, общество, россия, дмитрий янин, торговля, дефицит