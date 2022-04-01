https://ria.ru/20220401/defitsit-1781188930.html
Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы
Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы - РИА Новости, 01.04.2022
Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы
Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T02:15
2022-04-01T02:15
2022-04-01T02:15
экономика
общество
россия
дмитрий янин
торговля
дефицит
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал агентству "Прайм" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.Сказать точно, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи, сложно — процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен, уточнил собеседник агентства.По его мнению, конкретика по товарам зависит от того, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в России и насколько жесткими окажутся ограничения.Проблем с продовольствием, скорее всего, ждать не следует, поскольку ситуация здесь более или менее выровнялась, а вот товары западных компаний могут поступать на прилавки с перебоями. Это касается, в частности, техники, электроники и комплектующих для них, пояснил Янин.Не исключено сокращение авиарейсов по России ввиду удорожания билетов, число доступных для туристов стран также уменьшится. С учетом роста банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой, добавил эксперт."Могут быть самые неожиданные истории в области страхования", — заключил специалист.
https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780977915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, россия, дмитрий янин, торговля, дефицит
Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы
Правозащитник Янин: западная электроника и комплектующие для нее могут стать дефицитными
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал агентству "Прайм
" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.
Сказать точно, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи, сложно — процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен, уточнил собеседник агентства.
По его мнению, конкретика по товарам зависит от того, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в России
и насколько жесткими окажутся ограничения.
Проблем с продовольствием, скорее всего, ждать не следует, поскольку ситуация здесь более или менее выровнялась, а вот товары западных компаний могут поступать на прилавки с перебоями. Это касается, в частности, техники, электроники и комплектующих для них, пояснил Янин.
Не исключено сокращение авиарейсов по России ввиду удорожания билетов, число доступных для туристов стран также уменьшится. С учетом роста банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой, добавил эксперт.
"Могут быть самые неожиданные истории в области страхования", — заключил специалист.