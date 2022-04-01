США и Британия договорились продолжать давить на Россию
США и Британия договорились продолжать давить на Россию из-за кризиса на Украине
ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Британия и США договорились продолжить оказывать давление на Россию в связи с ее действиями на Украине, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы договорись, что давление на Россию должно продолжиться, и мы будем работать вместе, чтобы устранить зависимость от российской энергии", - написала Трасс на своей странице в Twitter.
Она добавила, что Британия и ее союзники продолжать оказывать поддержку Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.