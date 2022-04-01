https://ria.ru/20220401/davlenie-1781394710.html

США и Британия договорились продолжать давить на Россию

США и Британия договорились продолжать давить на Россию - РИА Новости, 01.04.2022

США и Британия договорились продолжать давить на Россию

Британия и США договорились продолжить оказывать давление на Россию в связи с ее действиями на Украине, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс по итогам... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:18

2022-04-01T22:18

2022-04-01T22:18

в мире

россия

украина

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg

ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Британия и США договорились продолжить оказывать давление на Россию в связи с ее действиями на Украине, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Она добавила, что Британия и ее союзники продолжать оказывать поддержку Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, великобритания