https://ria.ru/20220401/chekhiya-1781304711.html

В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа

В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа - РИА Новости, 01.04.2022

В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа

Чехия располагает сейчас запасами газа на 1 месяц, нефти – на 90 дней, поставки энергоносителей из РФ в республику на данный момент осуществляются стабильно,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:58

2022-04-01T14:58

2022-04-01T14:58

экономика

россия

чехия

евросоюз

евросовет

владимир путин

природный газ

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481094_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_1aedfb65f61c4fbb529432e0cfc6a29f.jpg

ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. Чехия располагает сейчас запасами газа на 1 месяц, нефти – на 90 дней, поставки энергоносителей из РФ в республику на данный момент осуществляются стабильно, сообщил в пятницу журналистам глава минпромторга Йозеф Сикела."Чехия располагает сейчас запасами газа примерно на один месяц, запасами нефти и нефтепродуктов - более чем на 90 дней. На данный момент все поставки энергоносителей из РФ идут стабильно", - сказал Сикела.По словам министра, компании из стран ЕС намерены продолжать платить за энергоносители РФ в той валюте, в которой были заключены контракты, и любые односторонние изменения будут рассматриваться как нарушение этих контрактов. При этом Сикела подчеркнул, что Чехия готова ко всем возможным вариантам развития ситуации с поставками газа и нефти из России.По словам Сикелы, чешские представители с утра пятницы находятся в тесном контакте с офисом главы Евросовета. Ожидается, что страны ЕС выступят в пятницу с совместным заявлением в отношении российского требования об оплате поставок газа в рублях, в котором отвергнут это предложение РФ."На следующей неделе, 7 апреля, состоится заседание экспертных групп стран ЕС, которые должны будут доработать то, о чем мы уже предварительно договорились, а именно - детали соглашения о совместных закупках энергии в рамках ЕС и координации подготовки к следующей зиме. Чехия, естественно, с самого начала поддерживает единые действия на уровне ЕС", - сказал Сикела.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг, 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, чехия, евросоюз, евросовет, владимир путин, природный газ, нефть