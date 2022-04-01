https://ria.ru/20220401/chekhiya-1781304711.html
В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа
В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа - РИА Новости, 01.04.2022
В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа
Чехия располагает сейчас запасами газа на 1 месяц, нефти – на 90 дней, поставки энергоносителей из РФ в республику на данный момент осуществляются стабильно,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:58
2022-04-01T14:58
2022-04-01T14:58
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нефть
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ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. Чехия располагает сейчас запасами газа на 1 месяц, нефти – на 90 дней, поставки энергоносителей из РФ в республику на данный момент осуществляются стабильно, сообщил в пятницу журналистам глава минпромторга Йозеф Сикела."Чехия располагает сейчас запасами газа примерно на один месяц, запасами нефти и нефтепродуктов - более чем на 90 дней. На данный момент все поставки энергоносителей из РФ идут стабильно", - сказал Сикела.По словам министра, компании из стран ЕС намерены продолжать платить за энергоносители РФ в той валюте, в которой были заключены контракты, и любые односторонние изменения будут рассматриваться как нарушение этих контрактов. При этом Сикела подчеркнул, что Чехия готова ко всем возможным вариантам развития ситуации с поставками газа и нефти из России.По словам Сикелы, чешские представители с утра пятницы находятся в тесном контакте с офисом главы Евросовета. Ожидается, что страны ЕС выступят в пятницу с совместным заявлением в отношении российского требования об оплате поставок газа в рублях, в котором отвергнут это предложение РФ."На следующей неделе, 7 апреля, состоится заседание экспертных групп стран ЕС, которые должны будут доработать то, о чем мы уже предварительно договорились, а именно - детали соглашения о совместных закупках энергии в рамках ЕС и координации подготовки к следующей зиме. Чехия, естественно, с самого начала поддерживает единые действия на уровне ЕС", - сказал Сикела.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг, 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, чехия, евросоюз, евросовет, владимир путин, природный газ, нефть
В Чехии рассказали о текущих запасах нефти и газа
Глава Минпромторга Сикела: у Чехии есть запасы газа на один месяц и нефти на 90 дней
ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. Чехия располагает сейчас запасами газа на 1 месяц, нефти – на 90 дней, поставки энергоносителей из РФ в республику на данный момент осуществляются стабильно, сообщил в пятницу журналистам глава минпромторга Йозеф Сикела.
"Чехия располагает сейчас запасами газа примерно на один месяц, запасами нефти и нефтепродуктов - более чем на 90 дней. На данный момент все поставки энергоносителей из РФ идут стабильно", - сказал Сикела.
По словам министра, компании из стран ЕС намерены продолжать платить за энергоносители РФ в той валюте, в которой были заключены контракты, и любые односторонние изменения будут рассматриваться как нарушение этих контрактов. При этом Сикела подчеркнул, что Чехия
готова ко всем возможным вариантам развития ситуации с поставками газа и нефти из России.
По словам Сикелы, чешские представители с утра пятницы находятся в тесном контакте с офисом главы Евросовета
. Ожидается, что страны ЕС выступят в пятницу с совместным заявлением в отношении российского требования об оплате поставок газа в рублях, в котором отвергнут это предложение РФ.
"На следующей неделе, 7 апреля, состоится заседание экспертных групп стран ЕС, которые должны будут доработать то, о чем мы уже предварительно договорились, а именно - детали соглашения о совместных закупках энергии в рамках ЕС и координации подготовки к следующей зиме. Чехия, естественно, с самого начала поддерживает единые действия на уровне ЕС", - сказал Сикела.
Президент России Владимир Путин
23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза
и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг, 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия
будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.