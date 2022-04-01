15:57 01.04.2022 (обновлено: 16:43 01.04.2022)
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"
Читатели Daily Mail поставили на победу России в энергетическом противостоянии с Европой
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail осудили позицию властей Соединенного Королевства и стран Евросоюза, выступивших против решения России принимать оплату за поставляемый газ в рублях.
Путин ранее объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Накануне президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.
В комментариях к статье пользователи иронично сравнили энергетическое противостояние Запада и Москвы с игрой в гляделки.
"ЕС моргнет первым. В конце концов, им нужно только открыть счет в российском банке", — отметил один из комментаторов.
"Это смелый шаг со стороны Путина. Он бросил вызов нашему блефу. Сможет ли Запад найти нового экспортера достаточно быстро, чтобы пережить отключение? Или мы уступим давлению и будем платить в рублях?" — согласились в ответ.
"Европа сдастся, когда начнет гаснуть свет. Россия все четко спланировала и может себе это позволить", — попробовал объяснить другой пользователь.
"Если ЕС откажется от российского топлива, то нам придется покупать газ у США по гораздо более высокой цене, не говоря уже о транспортировке. Не самое лучшее положение дел, мне страшно подумать о предстоящих счетах", — поделился мнением читатель.
"Да. Европейские лидеры абсолютно бесполезны", — добавил другой.
Ранее в Европе выразили недовольство российской инициативой. Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.
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