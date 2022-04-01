https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html

Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"

Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина" - РИА Новости, 01.04.2022

Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"

Читатели британской газеты Daily Mail осудили позицию властей Соединенного Королевства и стран Евросоюза, выступивших против решения России принимать оплату за... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:57

2022-04-01T15:57

2022-04-01T16:43

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

великобритания

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail осудили позицию властей Соединенного Королевства и стран Евросоюза, выступивших против решения России принимать оплату за поставляемый газ в рублях.Путин ранее объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Накануне президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.В комментариях к статье пользователи иронично сравнили энергетическое противостояние Запада и Москвы с игрой в гляделки."ЕС моргнет первым. В конце концов, им нужно только открыть счет в российском банке", — отметил один из комментаторов."Европа сдастся, когда начнет гаснуть свет. Россия все четко спланировала и может себе это позволить", — попробовал объяснить другой пользователь."Если ЕС откажется от российского топлива, то нам придется покупать газ у США по гораздо более высокой цене, не говоря уже о транспортировке. Не самое лучшее положение дел, мне страшно подумать о предстоящих счетах", — поделился мнением читатель."Да. Европейские лидеры абсолютно бесполезны", — добавил другой.Ранее в Европе выразили недовольство российской инициативой. Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

https://ria.ru/20220401/tseny-1781289157.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

россия

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, великобритания, в мире