Рейтинг@Mail.ru
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина" - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина" - РИА Новости, 01.04.2022
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"
Читатели британской газеты Daily Mail осудили позицию властей Соединенного Королевства и стран Евросоюза, выступивших против решения России принимать оплату за... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:57
2022-04-01T16:43
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail осудили позицию властей Соединенного Королевства и стран Евросоюза, выступивших против решения России принимать оплату за поставляемый газ в рублях.Путин ранее объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Накануне президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.В комментариях к статье пользователи иронично сравнили энергетическое противостояние Запада и Москвы с игрой в гляделки."ЕС моргнет первым. В конце концов, им нужно только открыть счет в российском банке", — отметил один из комментаторов."Европа сдастся, когда начнет гаснуть свет. Россия все четко спланировала и может себе это позволить", — попробовал объяснить другой пользователь."Если ЕС откажется от российского топлива, то нам придется покупать газ у США по гораздо более высокой цене, не говоря уже о транспортировке. Не самое лучшее положение дел, мне страшно подумать о предстоящих счетах", — поделился мнением читатель."Да. Европейские лидеры абсолютно бесполезны", — добавил другой.Ранее в Европе выразили недовольство российской инициативой. Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html
https://ria.ru/20220401/tseny-1781289157.html
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b9695980014cd52d4341bb90204d4c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, великобритания, в мире
15:57 01.04.2022 (обновлено: 16:43 01.04.2022)
 
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"

Читатели Daily Mail поставили на победу России в энергетическом противостоянии с Европой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail осудили позицию властей Соединенного Королевства и стран Евросоюза, выступивших против решения России принимать оплату за поставляемый газ в рублях.
Путин ранее объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Накануне президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля.
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 15:48
В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"
В комментариях к статье пользователи иронично сравнили энергетическое противостояние Запада и Москвы с игрой в гляделки.
"ЕС моргнет первым. В конце концов, им нужно только открыть счет в российском банке", — отметил один из комментаторов.
"Это смелый шаг со стороны Путина. Он бросил вызов нашему блефу. Сможет ли Запад найти нового экспортера достаточно быстро, чтобы пережить отключение? Или мы уступим давлению и будем платить в рублях?" — согласились в ответ.
"Европа сдастся, когда начнет гаснуть свет. Россия все четко спланировала и может себе это позволить", — попробовал объяснить другой пользователь.
"Если ЕС откажется от российского топлива, то нам придется покупать газ у США по гораздо более высокой цене, не говоря уже о транспортировке. Не самое лучшее положение дел, мне страшно подумать о предстоящих счетах", — поделился мнением читатель.
Полупустые полки в одном из супермаркетов в Бонне, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 14:12
Немцам пообещали значительное подорожание продуктов
"Да. Европейские лидеры абсолютно бесполезны", — добавил другой.
Ранее в Европе выразили недовольство российской инициативой. Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 08:00
Уничтожит ли Европа свою экономику
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала