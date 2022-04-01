https://ria.ru/20220401/bomba-1781281375.html
В Севастополе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
В Севастополе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.04.2022
В Севастополе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Саперы МЧС вывезли на полигон для последующей утилизации немецкую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную при проведении работ... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:49
2022-04-01T13:49
2022-04-01T13:49
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Саперы МЧС вывезли на полигон для последующей утилизации немецкую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную при проведении работ возле жилых домов в Севастополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось об обнаружении в 10 метрах от жилых домов на улице Урожайная немецкой авиабомбы SC-250 времен войны. Из опасной зоны были эвакуированы почти 110 человек."Специализированный отряд главного управления МЧС по Севастополю извлек боеприпас и транспортирует для уничтожения на полигоне", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/minoborony-1781094344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Севастополе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Саперы МЧС вывезли на полигон для утилизации найденную в Севастополе авиабомбу