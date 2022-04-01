18:38 01.04.2022 (обновлено: 18:41 01.04.2022)
В Софии обвинили российского дипломата в "разведдеятельности"
Прокуратура Болгарии обвинила неназванного российского дипломата в "разведдеятельности"
Вид столицы Болгарии Софии
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Болгарии заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указывая его имени.
"В ходе следствия было установлено, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом, осуществляло нерегулируемую разведдеятельность в виде сбора информации общегосударственного значения, вероятно, в интересах другой страны. Он аккредитован как "первый секретарь" в посольстве Российской Федерации", - говорится в заявлении главной прокуратуры. Прокуратура утверждает, что изложенные данные свидетельствуют о нарушении 41-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять мер в рамках компетенции ведомства.
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