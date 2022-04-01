https://ria.ru/20220401/bolgariya-1781363987.html

В Софии обвинили российского дипломата в "разведдеятельности"

В Софии обвинили российского дипломата в "разведдеятельности" - РИА Новости, 01.04.2022

В Софии обвинили российского дипломата в "разведдеятельности"

Прокуратура Болгарии заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:38

2022-04-01T18:38

2022-04-01T18:41

в мире

россия

болгария

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Болгарии заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указывая его имени."В ходе следствия было установлено, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом, осуществляло нерегулируемую разведдеятельность в виде сбора информации общегосударственного значения, вероятно, в интересах другой страны. Он аккредитован как "первый секретарь" в посольстве Российской Федерации", - говорится в заявлении главной прокуратуры. Прокуратура утверждает, что изложенные данные свидетельствуют о нарушении 41-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять мер в рамках компетенции ведомства.Ранее глава государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон грата и вышлет их из страны. Тончев сделал это заявление после того, как специализированная прокуратура Болгарии заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.

https://ria.ru/20220324/bolgariya-1779842855.html

https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752850957.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, болгария, санкции в отношении россии