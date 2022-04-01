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Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться - РИА Новости, 01.04.2022
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Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться
Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться - РИА Новости, 01.04.2022
Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на видео в своем Telegram-канале, что дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:50
2022-04-01T00:50
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на видео в своем Telegram-канале, что дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/pzrk-1781186172.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, грозный
00:50 01.04.2022
 
Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться

Глава Чечни Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на видео в своем Telegram-канале, что дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться.

"Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем... Я уверен, что если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию... Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим", — сказал он на видео.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияРамзан КадыровГрозный
 
 
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