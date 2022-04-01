https://ria.ru/20220401/bloger-1781241479.html
Блогеру Запирову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Блогеру Запирову предъявили обвинение по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.04.2022
Блогеру Запирову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Задержанного в Москве блогера Хизри Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками, сегодня суд рассмотрит ходатайство о его аресте. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:58
2022-04-01T11:58
2022-04-01T12:12
мошенничество
россия
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задержанного в Москве блогера Хизри Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками, сегодня суд рассмотрит ходатайство о его аресте."Двадцатисемилетнему блогеру, находившемуся в розыске по подозрению в мошенничестве, предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов преступления... "мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину". Сегодня суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что обвиняемый и его соучастники рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал, участвуя в деятельности букмекерской конторы. В действительности деньги поступали на счета третьих лиц, после чего присваивались злоумышленниками.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании блогера-миллионника Хизри Запирова, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.У Запирова в Instagram* почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html
https://ria.ru/20220325/shariy-1780073418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), прокуратура г. москвы
11:58 01.04.2022 (обновлено: 12:12 01.04.2022)
Блогеру Запирову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Блогеру-миллионнику Запирову предъявили обвинение по 20 эпизодам мошенничества со ставками
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Задержанного в Москве блогера Хизри Запирова обвиняют
в 20 эпизодах мошенничества со ставками, сегодня суд рассмотрит ходатайство о его аресте.
"Двадцатисемилетнему блогеру, находившемуся в розыске по подозрению в мошенничестве, предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов преступления... "мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину". Сегодня суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что обвиняемый и его соучастники рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал, участвуя в деятельности букмекерской конторы. В действительности деньги поступали на счета третьих лиц, после чего присваивались злоумышленниками.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании блогера-миллионника Хизри Запирова, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве
, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.
У Запирова в Instagram* почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.