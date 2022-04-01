https://ria.ru/20220401/blagoustroystvo-1781313744.html

Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области

Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области - РИА Новости, 01.04.2022

Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области

Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:32

2022-04-01T15:32

2022-04-01T15:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области, сообщила пресс-служба областного правительства.В работах по приведению в порядок общественных территорий и уборке дворов примут участие коммунальные службы, общественные организации и молодежные объединения. Во всех муниципалитетах Подмосковья заготовлен необходимый инвентарь и материалы: грабли, метлы, лопаты, перчатки, краска, кисти, валики, саженцы, семена газонных трав, указывается в сообщении."Будут прочищены ливневые стоки, заменен песок в песочницах. В этом году старые бордюры зачистим от покрытия, покрасим в серый цвет, чтобы привести к единому стандарту", – приводятся в нем слова руководителя главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой.

https://ria.ru/20211202/blagoustroystvo-1761836862.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество