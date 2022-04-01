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Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области - РИА Новости, 01.04.2022
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Новости Подмосковья
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Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области
Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области - РИА Новости, 01.04.2022
Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области
Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:32
2022-04-01T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области, сообщила пресс-служба областного правительства.В работах по приведению в порядок общественных территорий и уборке дворов примут участие коммунальные службы, общественные организации и молодежные объединения. Во всех муниципалитетах Подмосковья заготовлен необходимый инвентарь и материалы: грабли, метлы, лопаты, перчатки, краска, кисти, валики, саженцы, семена газонных трав, указывается в сообщении."Будут прочищены ливневые стоки, заменен песок в песочницах. В этом году старые бордюры зачистим от покрытия, покрасим в серый цвет, чтобы привести к единому стандарту", – приводятся в нем слова руководителя главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой.
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московская область (подмосковье), общество
15:32 01.04.2022
 

Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПокраска забора городскими службами
Покраска забора городскими службами - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Покраска забора городскими службами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
В работах по приведению в порядок общественных территорий и уборке дворов примут участие коммунальные службы, общественные организации и молодежные объединения. Во всех муниципалитетах Подмосковья заготовлен необходимый инвентарь и материалы: грабли, метлы, лопаты, перчатки, краска, кисти, валики, саженцы, семена газонных трав, указывается в сообщении.
"Будут прочищены ливневые стоки, заменен песок в песочницах. В этом году старые бордюры зачистим от покрытия, покрасим в серый цвет, чтобы привести к единому стандарту", – приводятся в нем слова руководителя главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой.
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