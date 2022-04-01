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Петр Бирюков: месячник по благоустройству стартовал в Москве
Петр Бирюков: месячник по благоустройству стартовал в Москве - РИА Новости, 01.04.2022
Петр Бирюков: месячник по благоустройству стартовал в Москве
Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:42
2022-04-01T12:42
2022-04-01T12:42
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
москва
благоустройство
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начнутся в полном объеме после установления постоянных положительных дневных температур воздуха.По его словам, состоится масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах промоют входные группы, козырьки над подъездами, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, осветительные приборы. Дорожные службы покрасят и отремонтируют ограждения, шумозащитные экраны, промоют светофоры, дорожные знаки и указатели.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что 16 апреля пройдет общегородской субботник, в котором смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков и территорий социальных объектов, высадка деревьев и кустарников.Заммэра уточнил, что для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который он возглавил.
https://ria.ru/20220317/obrezka-1778661940.html
https://ria.ru/20220317/subbotnik-1778714715.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, благоустройство, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начнутся в полном объеме после установления постоянных положительных дневных температур воздуха.
"В общей сложности в месячнике примут участие более 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной техники. В течение апреля планируется провести комплексную уборку городских и дворовых территорий, обновить детские и спортивные площадки, отремонтировать и покрасить скамейки, обустроить газоны и цветники, высадить деревья и кустарники", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, состоится масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах промоют входные группы, козырьки над подъездами, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, осветительные приборы. Дорожные службы покрасят и отремонтируют ограждения, шумозащитные экраны, промоют светофоры, дорожные знаки и указатели.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что 16 апреля пройдет общегородской субботник, в котором смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков и территорий социальных объектов, высадка деревьев и кустарников.
Заммэра уточнил, что для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который он возглавил.