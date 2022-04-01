https://ria.ru/20220401/blagoustroystvo-1781256691.html

Петр Бирюков: месячник по благоустройству стартовал в Москве

Петр Бирюков: месячник по благоустройству стартовал в Москве - РИА Новости, 01.04.2022

Петр Бирюков: месячник по благоустройству стартовал в Москве

Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:42

2022-04-01T12:42

2022-04-01T12:42

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

благоустройство

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начнутся в полном объеме после установления постоянных положительных дневных температур воздуха.По его словам, состоится масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах промоют входные группы, козырьки над подъездами, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, осветительные приборы. Дорожные службы покрасят и отремонтируют ограждения, шумозащитные экраны, промоют светофоры, дорожные знаки и указатели.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что 16 апреля пройдет общегородской субботник, в котором смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков и территорий социальных объектов, высадка деревьев и кустарников.Заммэра уточнил, что для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который он возглавил.

https://ria.ru/20220317/obrezka-1778661940.html

https://ria.ru/20220317/subbotnik-1778714715.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, благоустройство, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы