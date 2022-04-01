Рейтинг@Mail.ru
Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/biznes-1781349149.html
Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт
Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт - РИА Новости, 01.04.2022
Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт
Бизнес стран Латинской Америки сохраняет интерес к совместной работе с Россией, несмотря на санкции против РФ, сообщила РИА Новости гендиректор Национального... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:30
2022-04-01T17:32
экономика
латинская америка
россия
сергей лавров
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584067106_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_95bbaa3ebefc760b9e0f8e4179243287.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Бизнес стран Латинской Америки сохраняет интерес к совместной работе с Россией, несмотря на санкции против РФ, сообщила РИА Новости гендиректор Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), Татьяна Машкова."Я бы сказала, что в общем контексте, в контексте не очень приятном и проблемном для всех нас, страны Латинской Америки, и в первую очередь латиноамериканские бизнесмены, сохраняют доброжелательную позицию с желанием сотрудничать", - сказала она.Только одна компания сообщила НК СЭСЛА, что прекращает отношения с Россией, остальные предприятия продолжают работу."И даже больше. Мы сейчас с Торгово-промышленной палатой России готовим большой вебинар, в котором будут участвовать все посольства и торгпредства стран Латинской Америки в России, у них будет возможность пообщаться с представителями региональных торговых палат России", - сказала Машкова. Мероприятие запланировано на 22 апреля.Она добавила, что и российские компании проявляют большой интерес к импорту продуктов из Латинской Америки, прежде всего сельскохозяйственных, а также готовы сами поставлять товары в регион."Каждый день у нас совещания, (у компаний) есть большой интерес по отношению к странам Латинской Америки", - подчеркнула Машкова.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220401/ssora-1781195462.html
https://ria.ru/20220331/latamerika-1781181509.html
латинская америка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584067106_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_cbc3e996579ff725906c79acf34f1039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, латинская америка, россия, сергей лавров, украина, санкции в отношении россии
17:30 01.04.2022 (обновлено: 17:32 01.04.2022)
 
Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт

Эксперт: бизнес Латинской Америки хочет сотрудничать с Россией, несмотря на санкции Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПочетное консульство Никарагуа учреждено в Крыму
Почетное консульство Никарагуа учреждено в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Почетное консульство Никарагуа учреждено в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Бизнес стран Латинской Америки сохраняет интерес к совместной работе с Россией, несмотря на санкции против РФ, сообщила РИА Новости гендиректор Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), Татьяна Машкова.
"Я бы сказала, что в общем контексте, в контексте не очень приятном и проблемном для всех нас, страны Латинской Америки, и в первую очередь латиноамериканские бизнесмены, сохраняют доброжелательную позицию с желанием сотрудничать", - сказала она.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 05:56
Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой
Только одна компания сообщила НК СЭСЛА, что прекращает отношения с Россией, остальные предприятия продолжают работу.
"И даже больше. Мы сейчас с Торгово-промышленной палатой России готовим большой вебинар, в котором будут участвовать все посольства и торгпредства стран Латинской Америки в России, у них будет возможность пообщаться с представителями региональных торговых палат России", - сказала Машкова. Мероприятие запланировано на 22 апреля.
Она добавила, что и российские компании проявляют большой интерес к импорту продуктов из Латинской Америки, прежде всего сельскохозяйственных, а также готовы сами поставлять товары в регион.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 22:41
Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России
"Каждый день у нас совещания, (у компаний) есть большой интерес по отношению к странам Латинской Америки", - подчеркнула Машкова.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияСергей ЛавровУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала