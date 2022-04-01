https://ria.ru/20220401/biznes-1781349149.html

Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт

Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт - РИА Новости, 01.04.2022

Латиноамериканский бизнес хочет сотрудничать с Россией, заявила эксперт

Бизнес стран Латинской Америки сохраняет интерес к совместной работе с Россией, несмотря на санкции против РФ, сообщила РИА Новости гендиректор Национального... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:30

2022-04-01T17:30

2022-04-01T17:32

экономика

латинская америка

россия

сергей лавров

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Бизнес стран Латинской Америки сохраняет интерес к совместной работе с Россией, несмотря на санкции против РФ, сообщила РИА Новости гендиректор Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), Татьяна Машкова."Я бы сказала, что в общем контексте, в контексте не очень приятном и проблемном для всех нас, страны Латинской Америки, и в первую очередь латиноамериканские бизнесмены, сохраняют доброжелательную позицию с желанием сотрудничать", - сказала она.Только одна компания сообщила НК СЭСЛА, что прекращает отношения с Россией, остальные предприятия продолжают работу."И даже больше. Мы сейчас с Торгово-промышленной палатой России готовим большой вебинар, в котором будут участвовать все посольства и торгпредства стран Латинской Америки в России, у них будет возможность пообщаться с представителями региональных торговых палат России", - сказала Машкова. Мероприятие запланировано на 22 апреля.Она добавила, что и российские компании проявляют большой интерес к импорту продуктов из Латинской Америки, прежде всего сельскохозяйственных, а также готовы сами поставлять товары в регион."Каждый день у нас совещания, (у компаний) есть большой интерес по отношению к странам Латинской Америки", - подчеркнула Машкова.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220401/ssora-1781195462.html

https://ria.ru/20220331/latamerika-1781181509.html

латинская америка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, латинская америка, россия, сергей лавров, украина, санкции в отношении россии