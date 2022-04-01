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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля - РИА Новости, 01.04.2022
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля - РИА Новости, 01.04.2022
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля
Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:22
2022-04-01T11:26
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
ртс
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов.В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.К 10:32 мск индекс Мосбиржи рос на 3,35 процента, до 2794,1 пункта, минутами ранее поднимался до 2806,95 пункта.Долларовый индекс РТС прибавляет 3,61 процента (1058,18 пункта).Американская валюта расчетами "завтра" дешевеет на пять копеек, до 83,15 рубля, евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.
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экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, ртс
10:22 01.04.2022 (обновлено: 11:26 01.04.2022)
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики
Графики - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов.
В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.
К 10:32 мск индекс Мосбиржи рос на 3,35 процента, до 2794,1 пункта, минутами ранее поднимался до 2806,95 пункта.
Долларовый индекс РТС прибавляет 3,61 процента (1058,18 пункта).
Американская валюта расчетами "завтра" дешевеет на пять копеек, до 83,15 рубля, евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 10:06Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьРТС
 
 
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