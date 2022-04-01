https://ria.ru/20220401/birzha-1781218602.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля - РИА Новости, 01.04.2022

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля

Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:22

2022-04-01T10:22

2022-04-01T11:26

экономика

санкции в отношении россии

цены на нефть

ртс

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов.В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.К 10:32 мск индекс Мосбиржи рос на 3,35 процента, до 2794,1 пункта, минутами ранее поднимался до 2806,95 пункта.Долларовый индекс РТС прибавляет 3,61 процента (1058,18 пункта).Американская валюта расчетами "завтра" дешевеет на пять копеек, до 83,15 рубля, евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.

https://ria.ru/20220401/kurs-1781215371.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, ртс