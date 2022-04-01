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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля - РИА Новости, 01.04.2022
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля
Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:22
2022-04-01T10:22
2022-04-01T11:26
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
ртс
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов.В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.К 10:32 мск индекс Мосбиржи рос на 3,35 процента, до 2794,1 пункта, минутами ранее поднимался до 2806,95 пункта.Долларовый индекс РТС прибавляет 3,61 процента (1058,18 пункта).Американская валюта расчетами "завтра" дешевеет на пять копеек, до 83,15 рубля, евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, ртс
10:22 01.04.2022 (обновлено: 11:26 01.04.2022)
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов, следует из данных торгов.
В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.
К 10:32 мск индекс Мосбиржи рос на 3,35 процента, до 2794,1 пункта, минутами ранее поднимался до 2806,95 пункта.
Долларовый индекс РТС
прибавляет 3,61 процента (1058,18 пункта).
Американская валюта расчетами "завтра" дешевеет на пять копеек, до 83,15 рубля, евро снижается на 40 копеек, до 92,1 рубля.