https://ria.ru/20220401/biooruzhie-1781363325.html
Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине
Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине
Россия до сих пор не получила никаких разъяснений США по поводу их военно-биологической деятельности на Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:34
2022-04-01T18:34
2022-04-01T19:14
сша
россия
украина
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в мире
дмитрий полянский
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ООН, 1 апр - РИА Новости. Россия до сих пор не получила никаких разъяснений США по поводу их военно-биологической деятельности на Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Все это время мы добивались разъяснений со стороны США по поводу истинной природы их биологической деятельности на Украине и объяснений касательно упомянутых документов (свидетельств Минобороны РФ - ред.)", - сказал Полянский журналистам.В частности по его словам, РФ просила объяснить, почему госдеп продолжает настаивать на том, что США не сотрудничают ни с какими лабораториями на Украине, тогда как есть задокументированные доказательства того, что Пентагон напрямую управлял ими."Большой вопрос, почему Пентагон, так глубоко вовлечен в биологические проекты на Украине. Мы не получили пока никаких ответов", - указал дипломат.По его словам, США отказались представить какие-либо комментарии по поводу предъявленных свидетельств, назвав их российской дезинформацией.Кроме того, Россия представит СБ ООН в пятницу очередное письмо со свидетельствами военно-биологической деятельности США на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он отметил, что ранее Россия распространила в Совбезе уже два аналогичных документа."Сегодня будет новое письмо (со свидетельствами от Минобороны РФ - ред.). Рекомендую всем изучить эти материалы", - сказал Полянский.Россия проведет 6 апреля неформальное заседание СБ ООН по теме военно-биологической деятельности на Украине и во всем мире, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы собираемся провести 6 апреля 10.00 (17.00 мск) неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", чтобы обсудить тему угроз международному миру и безопасности, исходящих от военно-биологической деятельности в регионах по всему миру. Так что масштаб будет несколько шире, чем на Украине", - сказал Полянский.По его словам, ожидаются выступления экспертов по биологическому оружию.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
https://ria.ru/20220330/biooruzhie-1780940646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, украина, оон, в мире, дмитрий полянский
18:34 01.04.2022 (обновлено: 19:14 01.04.2022)
Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине
Зампостпреда Полянский: Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине
ООН, 1 апр - РИА Новости. Россия до сих пор не получила никаких разъяснений США по поводу их военно-биологической деятельности на Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Все это время мы добивались разъяснений со стороны США
по поводу истинной природы их биологической деятельности на Украине
и объяснений касательно упомянутых документов (свидетельств Минобороны РФ - ред.)", - сказал Полянский журналистам.
В частности по его словам, РФ просила объяснить, почему госдеп продолжает настаивать на том, что США не сотрудничают ни с какими лабораториями на Украине, тогда как есть задокументированные доказательства того, что Пентагон
напрямую управлял ими.
"Большой вопрос, почему Пентагон, так глубоко вовлечен в биологические проекты на Украине. Мы не получили пока никаких ответов", - указал дипломат.
По его словам, США отказались представить какие-либо комментарии по поводу предъявленных свидетельств, назвав их российской дезинформацией.
Кроме того, Россия
представит СБ ООН
в пятницу очередное письмо со свидетельствами военно-биологической деятельности США на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
.
Он отметил, что ранее Россия распространила в Совбезе уже два аналогичных документа.
"Сегодня будет новое письмо (со свидетельствами от Минобороны РФ - ред.). Рекомендую всем изучить эти материалы", - сказал Полянский.
Россия проведет 6 апреля неформальное заседание СБ ООН по теме военно-биологической деятельности на Украине и во всем мире, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы собираемся провести 6 апреля 10.00 (17.00 мск) неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", чтобы обсудить тему угроз международному миру и безопасности, исходящих от военно-биологической деятельности в регионах по всему миру. Так что масштаб будет несколько шире, чем на Украине", - сказал Полянский.
По его словам, ожидаются выступления экспертов по биологическому оружию.