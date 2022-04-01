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Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2022
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Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2022
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:34
2022-04-01T15:38
безопасность
владимир путин
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности."В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик министр внутренних дел, Колокольцев Владимир Александрович", - сказал Путин.
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безопасность, владимир путин, совет безопасности рф, россия
15:34 01.04.2022 (обновлено: 15:38 01.04.2022)
 
Путин проводит совещание с членами Совбеза

Путин на совещании с Совбезом обсуждает предупреждение угроз внутренней безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.
"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик министр внутренних дел, Колокольцев Владимир Александрович", - сказал Путин.
 
БезопасностьВладимир ПутинСовет Безопасности РФРоссия
 
 
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