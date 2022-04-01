https://ria.ru/20220401/bezopasnost-1781314427.html

Путин проводит совещание с членами Совбеза

Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2022

Путин проводит совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:34

2022-04-01T15:34

2022-04-01T15:38

безопасность

владимир путин

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности."В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик министр внутренних дел, Колокольцев Владимир Александрович", - сказал Путин.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, совет безопасности рф, россия