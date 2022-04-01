https://ria.ru/20220401/bezopasnost-1781314427.html
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2022
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:34
2022-04-01T15:34
2022-04-01T15:38
безопасность
владимир путин
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности."В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик министр внутренних дел, Колокольцев Владимир Александрович", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, совет безопасности рф, россия
15:34 01.04.2022 (обновлено: 15:38 01.04.2022)
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин на совещании с Совбезом обсуждает предупреждение угроз внутренней безопасности
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.
"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик министр внутренних дел, Колокольцев Владимир Александрович", - сказал Путин.