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Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе - РИА Новости, 01.04.2022
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Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе
Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе - РИА Новости, 01.04.2022
Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе
Москва выступает за то чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:06
2022-04-01T14:06
в мире
россия
украина
индия
обсе
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Москва выступает за то чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.Лавров также отметил, что не слышал разговоров о том, что Индия может выступить посредником в переговорах между РФ и Украиной."Могу только сказать, что взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать", - указал российский министр.При этом, отметил Лавров, если Индия с ее позициями справедливости и рациональными подходами к решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не будет против.
https://ria.ru/20220330/garantii-1780977536.html
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в мире, россия, украина, индия, обсе, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:06 01.04.2022
 
Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе

Глава МИД Лавров: Москва выступает за предоставление гарантий России, Украине и Европе

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Москва выступает за то чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.
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Лавров также отметил, что не слышал разговоров о том, что Индия может выступить посредником в переговорах между РФ и Украиной.
"Могу только сказать, что взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать", - указал российский министр.
При этом, отметил Лавров, если Индия с ее позициями справедливости и рациональными подходами к решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не будет против.
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В миреРоссияУкраинаИндияОБСЕЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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