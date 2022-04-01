https://ria.ru/20220401/bezopasnost-1781286934.html

Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе

Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе - РИА Новости, 01.04.2022

Лавров: Россия выступает за предоставление гарантий Москве, Киеву и Европе

Москва выступает за то чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:06

2022-04-01T14:06

2022-04-01T14:06

в мире

россия

украина

индия

обсе

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Москва выступает за то чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.Лавров также отметил, что не слышал разговоров о том, что Индия может выступить посредником в переговорах между РФ и Украиной."Могу только сказать, что взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать", - указал российский министр.При этом, отметил Лавров, если Индия с ее позициями справедливости и рациональными подходами к решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не будет против.

https://ria.ru/20220330/garantii-1780977536.html

https://ria.ru/20220330/kitay-1780811957.html

россия

украина

индия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, индия, обсе, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров