https://ria.ru/20220401/belorussiya-1781311924.html

В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию

В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию - РИА Новости, 01.04.2022

В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию

Белоруссия не осуждает страны, которые не поддерживают ее и Россию в текущих условиях, но будет это учитывать в своей деятельности, заявил глава белорусского... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:25

2022-04-01T15:25

2022-04-01T16:11

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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Белоруссия не осуждает страны, которые не поддерживают ее и Россию в текущих условиях, но будет это учитывать в своей деятельности, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей."Мы никого не осуждаем и не собираемся, но вынуждены обращать на это внимание и учитывать в своей деятельности", - сказал министр в пятницу в Минске во время презентации книги "Единство непобедимого народа".Глава МИД Белоруссии отметил, что Минск и Москва остались практически наедине с теми западными странами, которые пытаются навязать им свою волю. "Мне удивительно наблюдать, как в трудную для себя минуту часть того непобедимого советского народа обращается за помощью к России и Беларуси, и они оказывают эту помощь, а в трудную для наших стран минуту эта часть непобедимого советского народа заявляет, что не будет в одной корзине с Россией и Беларусью"."Это не претензия, это констатация факта. Мы видим это: кто-то опасается направить посла сюда, кто-то разъезжает по европейским столицам, пытаясь показать, что не имеет никакого отношения к происходящим событиям и не будет поддерживать... Сегодня коллективный Запад выглядит более сильным, и мы понимаем мотивы поведения тех или иных государств и регионов", - сказал Макей.Он отметил, что мир стоит на пороге преобразований и потрясений, но хотелось бы обойтись без них. "Но если тебе не оставляют иного выбора, кроме как существовать под чьим-то диктатом…, то необходимо защищаться всеми возможными средствами. Добро тоже иногда должно быть с кулаками", - сказал министр, выразив надежду, что справедливость восторжествует и каждому в итоге придется отвечать за свои поступки.В пятницу в МИД Белоруссии прошла презентация книги белорусского коллекционера и историка Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа" и одноименная фотовыставка работ, использованных в книге в качестве иллюстраций. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

https://ria.ru/20220401/kazakhstan-1781253259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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