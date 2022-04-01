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В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию - РИА Новости, 01.04.2022
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В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию
В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию - РИА Новости, 01.04.2022
В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию
Белоруссия не осуждает страны, которые не поддерживают ее и Россию в текущих условиях, но будет это учитывать в своей деятельности, заявил глава белорусского... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:25
2022-04-01T16:11
в мире
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
россия
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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Белоруссия не осуждает страны, которые не поддерживают ее и Россию в текущих условиях, но будет это учитывать в своей деятельности, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей."Мы никого не осуждаем и не собираемся, но вынуждены обращать на это внимание и учитывать в своей деятельности", - сказал министр в пятницу в Минске во время презентации книги "Единство непобедимого народа".Глава МИД Белоруссии отметил, что Минск и Москва остались практически наедине с теми западными странами, которые пытаются навязать им свою волю. "Мне удивительно наблюдать, как в трудную для себя минуту часть того непобедимого советского народа обращается за помощью к России и Беларуси, и они оказывают эту помощь, а в трудную для наших стран минуту эта часть непобедимого советского народа заявляет, что не будет в одной корзине с Россией и Беларусью"."Это не претензия, это констатация факта. Мы видим это: кто-то опасается направить посла сюда, кто-то разъезжает по европейским столицам, пытаясь показать, что не имеет никакого отношения к происходящим событиям и не будет поддерживать... Сегодня коллективный Запад выглядит более сильным, и мы понимаем мотивы поведения тех или иных государств и регионов", - сказал Макей.Он отметил, что мир стоит на пороге преобразований и потрясений, но хотелось бы обойтись без них. "Но если тебе не оставляют иного выбора, кроме как существовать под чьим-то диктатом…, то необходимо защищаться всеми возможными средствами. Добро тоже иногда должно быть с кулаками", - сказал министр, выразив надежду, что справедливость восторжествует и каждому в итоге придется отвечать за свои поступки.В пятницу в МИД Белоруссии прошла презентация книги белорусского коллекционера и историка Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа" и одноименная фотовыставка работ, использованных в книге в качестве иллюстраций. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России.
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , россия
15:25 01.04.2022 (обновлено: 16:11 01.04.2022)
 
В Минске учтут, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию

Глава МИД Макей пообещал учесть, какие страны не поддерживают Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Белоруссия не осуждает страны, которые не поддерживают ее и Россию в текущих условиях, но будет это учитывать в своей деятельности, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Мы никого не осуждаем и не собираемся, но вынуждены обращать на это внимание и учитывать в своей деятельности", - сказал министр в пятницу в Минске во время презентации книги "Единство непобедимого народа".
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Глава МИД Белоруссии отметил, что Минск и Москва остались практически наедине с теми западными странами, которые пытаются навязать им свою волю. "Мне удивительно наблюдать, как в трудную для себя минуту часть того непобедимого советского народа обращается за помощью к России и Беларуси, и они оказывают эту помощь, а в трудную для наших стран минуту эта часть непобедимого советского народа заявляет, что не будет в одной корзине с Россией и Беларусью".
"Это не претензия, это констатация факта. Мы видим это: кто-то опасается направить посла сюда, кто-то разъезжает по европейским столицам, пытаясь показать, что не имеет никакого отношения к происходящим событиям и не будет поддерживать... Сегодня коллективный Запад выглядит более сильным, и мы понимаем мотивы поведения тех или иных государств и регионов", - сказал Макей.
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Он отметил, что мир стоит на пороге преобразований и потрясений, но хотелось бы обойтись без них. "Но если тебе не оставляют иного выбора, кроме как существовать под чьим-то диктатом…, то необходимо защищаться всеми возможными средствами. Добро тоже иногда должно быть с кулаками", - сказал министр, выразив надежду, что справедливость восторжествует и каждому в итоге придется отвечать за свои поступки.
В пятницу в МИД Белоруссии прошла презентация книги белорусского коллекционера и историка Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа" и одноименная фотовыставка работ, использованных в книге в качестве иллюстраций. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России.
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