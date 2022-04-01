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Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах - РИА Новости, 01.04.2022
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Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах
Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах - РИА Новости, 01.04.2022
Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах
Белоруссия снимает ограничения, ранее введенные из-за COVID-19, на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:06
2022-04-01T14:30
распространение коронавируса
белоруссия
в мире
здоровье - общество
роман головченко
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белоруссия снимает ограничения, ранее введенные из-за COVID-19, на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства."Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко (премьер-министр – ред.) подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале. Уточняется, что "документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска"."Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь", - говорится в сообщении. Поясняется, что документ вступает в силу после официального опубликования.
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белоруссия, в мире, здоровье - общество, роман головченко, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:06 01.04.2022 (обновлено: 14:30 01.04.2022)
 
Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах

Белоруссия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на наземных погранпунктах

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белоруссия снимает ограничения, ранее введенные из-за COVID-19, на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко (премьер-министр – ред.) подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале. Уточняется, что "документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска".
"Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь", - говорится в сообщении. Поясняется, что документ вступает в силу после официального опубликования.
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