14:06 01.04.2022 (обновлено: 14:30 01.04.2022)
Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах
Белоруссия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на наземных погранпунктах
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белоруссия снимает ограничения, ранее введенные из-за COVID-19, на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко (премьер-министр – ред.) подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале. Уточняется, что "документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска".
"Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь", - говорится в сообщении. Поясняется, что документ вступает в силу после официального опубликования.
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