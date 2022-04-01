https://ria.ru/20220401/belorussiya-1781286827.html

Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах

Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах - РИА Новости, 01.04.2022

Белоруссия снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах

Белоруссия снимает ограничения, ранее введенные из-за COVID-19, на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:06

2022-04-01T14:06

2022-04-01T14:30

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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белоруссия снимает ограничения, ранее введенные из-за COVID-19, на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства."Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко (премьер-министр – ред.) подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале. Уточняется, что "документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска"."Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь", - говорится в сообщении. Поясняется, что документ вступает в силу после официального опубликования.

https://ria.ru/20211022/maski-1755732259.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, здоровье - общество, роман головченко, коронавирус covid-19, новости - туризм