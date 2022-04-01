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Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.04.2022
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Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко
Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.04.2022
Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народы Белоруссии и России отвечали и будут отвечать на вызовы вместе. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:55
2022-04-01T11:14
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
санкции в отношении россии
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народы Белоруссии и России отвечали и будут отвечать на вызовы вместе."Что не менее важно, наши успехи, прежде всего ваши, показывают: народы Беларуси и России едины в своих целях, сильны братскими узами и верны общей исторической памяти. Но и вызовы, которые ставит сегодня перед нами время, у нас тоже общие. Отвечали и будем отвечать на них вместе", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премии Союзного государства 2021 года в области науки и техники. Его слова в пятницу приводит пресс-служба."Абсолютно убежден, что ситуацию, которую нагнетают теряющие глобальное превосходство и враждебно настроенные к нашему славянскому единству лидеры, возомнившие себя мировыми элитами, мы преодолеем. Мы эту ситуацию преодолеем. Трудности станут дополнительным стимулом для развития. И не только науки, но и всех сфер деятельности наших государств", - подчеркнул белорусский президент.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/belorussiya-1781032097.html
https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, санкции в отношении россии
10:55 01.04.2022 (обновлено: 11:14 01.04.2022)
 
Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: народы Белоруссии и России вместе отвечают и ответят на вызовы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народы Белоруссии и России отвечали и будут отвечать на вызовы вместе.
"Что не менее важно, наши успехи, прежде всего ваши, показывают: народы Беларуси и России едины в своих целях, сильны братскими узами и верны общей исторической памяти. Но и вызовы, которые ставит сегодня перед нами время, у нас тоже общие. Отвечали и будем отвечать на них вместе", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премии Союзного государства 2021 года в области науки и техники. Его слова в пятницу приводит пресс-служба.
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"Абсолютно убежден, что ситуацию, которую нагнетают теряющие глобальное превосходство и враждебно настроенные к нашему славянскому единству лидеры, возомнившие себя мировыми элитами, мы преодолеем. Мы эту ситуацию преодолеем. Трудности станут дополнительным стимулом для развития. И не только науки, но и всех сфер деятельности наших государств", - подчеркнул белорусский президент.
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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