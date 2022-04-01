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Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781300996.html
Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда
Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда
Сотрудников попавшей под обстрел в Белгороде типографии "Константа" эвакуировали для обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости в типографии. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:44
2022-04-01T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
россия
белгород
роснефть
удар всу по нефтебазе в белгороде
признание днр и лнр в россии
безопасность
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Сотрудников попавшей под обстрел в Белгороде типографии "Константа" эвакуировали для обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости в типографии.По ее словам, сотрудники неподалеку видели один снаряд, сейчас саперы его уже обезвредили, после чего им разрешили вернуться на рабочие места.Ранее в пятницу сотрудница расположенной на территории промпарка "Северный" типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
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россия, белгород, роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, признание днр и лнр в россии, безопасность
14:44 01.04.2022
 
Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

Сотрудников белгородской типографии эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Сотрудников попавшей под обстрел в Белгороде типографии "Константа" эвакуировали для обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости в типографии.
"Нас эвакуировали. Там снаряды, которые не разорвались, их сейчас взрывают", - сказала собеседница.
По ее словам, сотрудники неподалеку видели один снаряд, сейчас саперы его уже обезвредили, после чего им разрешили вернуться на рабочие места.
Ранее в пятницу сотрудница расположенной на территории промпарка "Северный" типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:31В России
В Белгороде сообщили о еще одном предприятии, пострадавшем в ходе обстрела
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияБелгородРоснефтьУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБезопасность
 
 
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