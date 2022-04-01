https://ria.ru/20220401/belgorod-1781300996.html

Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда - РИА Новости, 01.04.2022

Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

Сотрудников попавшей под обстрел в Белгороде типографии "Константа" эвакуировали для обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости в типографии. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:44

2022-04-01T14:44

2022-04-01T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

россия

белгород

роснефть

удар всу по нефтебазе в белгороде

признание днр и лнр в россии

безопасность

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Сотрудников попавшей под обстрел в Белгороде типографии "Константа" эвакуировали для обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости в типографии.По ее словам, сотрудники неподалеку видели один снаряд, сейчас саперы его уже обезвредили, после чего им разрешили вернуться на рабочие места.Ранее в пятницу сотрудница расположенной на территории промпарка "Северный" типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/belgorod-1781250914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, белгород, роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, признание днр и лнр в россии, безопасность