Белгородскую типографию эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда
Сотрудников белгородской типографии эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Сотрудников попавшей под обстрел в Белгороде типографии "Константа" эвакуировали для обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости в типографии.
"Нас эвакуировали. Там снаряды, которые не разорвались, их сейчас взрывают", - сказала собеседница.
По ее словам, сотрудники неподалеку видели один снаряд, сейчас саперы его уже обезвредили, после чего им разрешили вернуться на рабочие места.
Ранее в пятницу сотрудница расположенной на территории промпарка "Северный" типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.