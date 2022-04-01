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Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781238010.html
Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ
Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ
Здание ООО "Техсапфир" на территории промпарка "Северный" в Белгороде зацепило осколками, пробит корпус, повреждены стекла и мониторы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:39
2022-04-01T11:53
обострение ситуации в днр и лнр
удар всу по нефтебазе в белгороде
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Здание ООО "Техсапфир" на территории промпарка "Северный" в Белгороде зацепило осколками, пробит корпус, повреждены стекла и мониторы, сообщил РИА Новости руководитель предприятия Авак Овагимян."Зацепило осколками, скорее всего. Пробило здание корпуса - вплоть до того, что осколки долетели до офисного кабинета, пробили мониторы, стекла. Отрикошетило, скажем так, местами осколками. То, что корпус здания одного из наших производственных помещений... насквозь пробило осколками, это имеется", - заявил Овагимян.Как ранее рассказала РИА Новости представитель типографии в Белгороде, ее предприятие было обстреляно с воздуха. Выбиты окна, повреждено оборудование, чудом уцелел юрист, в тот момент вышедший за кофе.Овагимян пояснил, что ООО "Техсапфир" расположено как раз напротив этой типографии. Оборудование, по его словам, "особо не пострадало", но производственная линия остановилась. Компания занимается производством синтетического сапфира.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
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удар всу по нефтебазе в белгороде, вооруженные силы украины, белгород, происшествия
11:39 01.04.2022 (обновлено: 11:53 01.04.2022)
 
Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ

В белгородском предприятии "Техсапфир" при обстреле ВСУ пробило корпус и повредило стекла

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Здание ООО "Техсапфир" на территории промпарка "Северный" в Белгороде зацепило осколками, пробит корпус, повреждены стекла и мониторы, сообщил РИА Новости руководитель предприятия Авак Овагимян.
"Зацепило осколками, скорее всего. Пробило здание корпуса - вплоть до того, что осколки долетели до офисного кабинета, пробили мониторы, стекла. Отрикошетило, скажем так, местами осколками. То, что корпус здания одного из наших производственных помещений... насквозь пробило осколками, это имеется", - заявил Овагимян.
Как ранее рассказала РИА Новости представитель типографии в Белгороде, ее предприятие было обстреляно с воздуха. Выбиты окна, повреждено оборудование, чудом уцелел юрист, в тот момент вышедший за кофе.
Овагимян пояснил, что ООО "Техсапфир" расположено как раз напротив этой типографии. Оборудование, по его словам, "особо не пострадало", но производственная линия остановилась. Компания занимается производством синтетического сапфира.
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Пожар на нефтебазе в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеВооруженные силы УкраиныБелгородПроисшествия
 
 
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