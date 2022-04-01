https://ria.ru/20220401/belgorod-1781238010.html

Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ

Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022

Белгородское предприятие "Техсапфир" пострадало из-за обстрела ВСУ

Здание ООО "Техсапфир" на территории промпарка "Северный" в Белгороде зацепило осколками, пробит корпус, повреждены стекла и мониторы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:39

2022-04-01T11:39

2022-04-01T11:53

обострение ситуации в днр и лнр

удар всу по нефтебазе в белгороде

вооруженные силы украины

белгород

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781215591_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_9d303b486ccb400273e12e4be5eadaa2.jpg

РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Здание ООО "Техсапфир" на территории промпарка "Северный" в Белгороде зацепило осколками, пробит корпус, повреждены стекла и мониторы, сообщил РИА Новости руководитель предприятия Авак Овагимян."Зацепило осколками, скорее всего. Пробило здание корпуса - вплоть до того, что осколки долетели до офисного кабинета, пробили мониторы, стекла. Отрикошетило, скажем так, местами осколками. То, что корпус здания одного из наших производственных помещений... насквозь пробило осколками, это имеется", - заявил Овагимян.Как ранее рассказала РИА Новости представитель типографии в Белгороде, ее предприятие было обстреляно с воздуха. Выбиты окна, повреждено оборудование, чудом уцелел юрист, в тот момент вышедший за кофе.Овагимян пояснил, что ООО "Техсапфир" расположено как раз напротив этой типографии. Оборудование, по его словам, "особо не пострадало", но производственная линия остановилась. Компания занимается производством синтетического сапфира.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.

https://ria.ru/20220401/spravka-1781213085.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

удар всу по нефтебазе в белгороде, вооруженные силы украины, белгород, происшествия